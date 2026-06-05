Senior teknisk projektledare för Windows 11
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett pågående moderniseringsarbete i en stor verksamhet inom vårdsektorn, där Windows 11 ska rullas ut till både administrativa arbetsplatser och miljöer nära vården. Det är en miljö med höga krav på planering, säkerhet och verksamhetsanpassning, där förändringar behöver fungera i praktiken utan att störa kritiska arbetssätt.
I rollen leder du utrullningen från plan till genomförande i nära samarbete med IT, verksamhet och andra delprojekt. Du behöver kunna hålla ihop många beroenden samtidigt, skapa tydlighet för olika intressenter och driva arbetet framåt med god struktur. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill ta ansvar för en viktig teknisk förändring i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu planerar, leder och koordinerar utrullningen av Windows 11 i organisationens IT-miljö.
Du driver dialogen med IT-avdelning, verksamhet och slutanvändare och säkerställer tydlig kommunikation genom hela förändringen.
Du hanterar risker och eskalationer samt följer upp att projektet håller rätt riktning utifrån mål, omfattning och ekonomi.
Du samverkar med andra delprojekt för att koordinera tester, resursallokering och logistikflöden.
Du rapporterar löpande status, avvikelser och rekommendationer till styrgrupp och ledning.
Du tar fram och förankrar projekt- och kommunikationsplaner samt skapar tydliga roller och ansvar i projektet.
Du säkerställer att lösningen genomförs enligt beslutad inriktning och att berörda delar av verksamheten är förberedda inför införandet.
KravDu har erfarenhet av Windows 11-utrullningar i stora organisationer.
Du har erfarenhet av att driva projekt med verksamhetspåverkan inom vårdsektorn.
Du har dokumenterad erfarenhet av lednings- och styrgruppsarbete gentemot externa kunder samt samverkan med kommunikationsavdelning.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda större projekt med flera team i projektgruppen.
Du har dokumenterad mycket god erfarenhet av tjänsteleveranser inom området IT-arbetsplats.
Du har god kunskap inom projekt- och förvaltningsstyrningsmodeller samt erfarenhet av budget- och uppföljningsarbete.
Du har förståelse för informations- och IT-säkerhet i tekniska förändringsprojekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861359-2039600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9950835