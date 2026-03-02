Senior Teknisk projektledare
2026-03-02
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en teknisk projektledare som vill leda en förhandlad upphandling av outsourcad serverdrift med option för förvaltning av molntjänster samt framtagande av underlag för transitering. Du kliver in i en beställarorganisation där IT-enheten sätter strategi och utformar krav utifrån verksamhetens behov och där tjänster upphandlas från externa leverantörer.
Du kommer att arbeta nära tjänsteområdesansvariga inom IT, upphandlare från inköpsfunktionen och andra relevanta resurser. Uppdraget innebär ett stort eget ansvar och du driver väsentliga delar av arbetet självständigt.
ArbetsuppgifterPlanera, driva och leda en förhandlad upphandling av outsourcad serverdrift med option för förvaltning av molntjänster.
Ta fram upphandlingsstrategi i samverkan med beställaren.
Genomföra inventering, nulägesanalys och behovsanalys.
Arbeta med kravställning och ta fram underlag för upphandling.
Framställa underlag kopplat till transitering/leverantörsbyte.
Samordna relevanta intressenter och säkerställa framdrift genom hela processen.
KravDokumenterad erfarenhet av projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av upphandling inom offentlig sektor enligt LOU.
Erfarenhet av transitering i samband med leverantörsbyte.
Erfarenhet av outsourcing inom serverdrift och molntjänster samt hantering av driftleverantörer och förvaltning.
Kännedom om befintligt och kommande tekniskt stöd, koncept, marknadens aktörer och gällande regelverk inom området.
Erfarenhet av byte till ny leverantör för en större organisation inom aktuellt område.
Ingen koppling till leverantörer eller tillverkare och inte säljare av produkter.
