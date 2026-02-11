Senior Teknisk Projektledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en teknisk projektledare till ett svenskt innovationsbolag inom hållbar energiteknik. Du kommer att leda tekniska utvecklingsinitiativ som driver produkt och teknologi framåt - med gränssnitt mot forskning, utveckling, produktion och kommersiella team. Rollen passar dig som trivs i komplexa, hårdvarunära miljöer där struktur och tydlig styrning är avgörande för att nå resultat.
ArbetsuppgifterPlanera, koordinera och följa upp tekniska projekt inom materialutveckling, produktdesign och produktion
Säkerställa tydliga mål, resursplanering och leveranser genom hela projektets livscykel
Samordna tvärfunktionella team och skapa samsyn mellan utveckling, produktion och operations
Identifiera risker och hinder samt driva beslut som säkrar framdrift
Kommunicera tekniska framsteg, utmaningar och vägval till relevanta intressenter
Driva projekt från idé till färdig leverans med fokus på struktur, tempo och kvalitet
KravRelevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis teknik, materialvetenskap, fysik eller kemi
Gedigen erfarenhet av tekniskt projektledarskap i hårdvarunära miljöer (produkt, material eller tillverkning)
Erfarenhet av att leda och koordinera tvärfunktionella team inom utveckling, produktion och operations
Kunskap och erfarenhet av projektmetodik (Agile, Waterfall eller hybrid)
MeriterandeErfarenhet från internationella projekt
Erfarenhet från tillverkningsinriktade projektSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
