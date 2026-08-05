Senior Tax Accountant
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-08-05
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Vi söker en Tax Accountant till ett uppdrag inom en nordisk finansverksamhet. Du blir en del av ekonomi- och skattefunktionen och arbetar nära redovisning, business control och andra centrala funktioner för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av skattefrågor.
Rollen innebär ett helhetsansvar för skatteområdet med fokus på den nordiska verksamheten, samtidigt som du bidrar i koncernövergripande skattefrågor. Du arbetar både med löpande skattehantering och mer kvalificerade skattefrågor, där du får möjlighet att ta ett stort eget ansvar och bidra till utvecklingen av processer och arbetssätt.
Rollen rapporterar till ansvarig chef för redovisningsfunktionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för upprättande av skatteberäkningar för den svenska och norska verksamheten.
Medverka i arbetet med att ta fram skatteberäkningar för nya filialer i samband med organisationsförändringar och integration av verksamheter.
Upprätta och lämna in momsdeklarationer för Sverige och Norge.
Säkerställa korrekt redovisning och rapportering av skatter i månads- och årsbokslut samt i intern och extern rapportering.
Ge stöd i skatterelaterade frågor genom hela projekt- och transaktionsprocessen, i nära samarbete med skattespecialister.
Samverka med skattemyndigheter, andra relevanta myndigheter, externa rådgivare och revisorer.
Delta i och driva initiativ kopplade till nya regelverk, lagändringar och förändringar i verksamheten.
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till utveckling av processer, interna kontroller och rapporteringsrutiner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom redovisning, ekonomi, finans eller ett närliggande område samt flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom skatt. Erfarenhet från bank-, finans- eller annan reglerad verksamhet är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har goda kunskaper inom bolagsskatt och moms.
Har erfarenhet av skatteredovisning, skatteberäkningar och skatterapportering.
Är van att arbeta med komplexa skattefrågor och kan omsätta regelverk till praktiska och affärsmässiga lösningar.
Har en stark analytisk förmåga och arbetar strukturerat och noggrant.
Är en skicklig kommunikatör som bygger och utvecklar goda relationer med såväl interna som externa intressenter.
Trivs med att ta eget ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete över olika funktioner och geografiska gränser.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Tillträde och ansökan
Startdatum: 2026-09-01
Slutdatum: 2027-01-15
Sista ansökningsdagen: 2026-08-11
Omfattning: 100%
Ort: Solna
Språk: Svenska och Engelska
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174388-2132438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10023289