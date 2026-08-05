Undersköterska till Gullvivans äldreboende i Henån, vikariat
Orust kommun / Undersköterskejobb / Orust Visa alla undersköterskejobb i Orust
2026-08-05
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Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och göra skillnad?
Nu söker vi månadsanställda vikarier till Gullvivans äldreboende!
Äldreboenden inom Orust kommun tillhör sektor Omsorg och är en del av äldreomsorgens verksamhetsområde. Vår vision är att bli Sveriges bästa Äldreomsorg!
Äldreboendet Gullvivan ligger centralt beläget i Henån och invigdes 2018. Boendet har 30 lägenheter fördelat på två enheter. Samtliga enheter är avsedda för personer med kognitiv svikt. Lokalerna på Gullvivan är ljusa och moderna runt en solig innergård.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom sektor Omsorg i Orust kommun utgår du ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt, vilket innebär fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård, där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Ditt uppdrag präglas av ansvar, samspel och strävan efter bästa möjliga möte.
Arbetsuppgifterna är varierande och i uppdraget ingår förutom personliga omvårdnadsuppgifter även att kontinuerligt dokumentera och följa upp kvalitet och insatser. På Gullvivan använder vi olika verktyg i arbetet, som till exempel struktur 24 och senior alert.
Du kommer att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från den kommunala primärvården.
I ditt dagliga arbete har du samarbete och stöd från enhetschef, samordningsansvarig undersköterska (SAMO), rehabilitering, sjuksköterska samt andra aktörer.
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, LSS, eller psykiatri. Erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt är önskvärt.
Du ska ha gått vård- och omsorgsprogrammet inriktning undersköterska eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi förutsätter att du är en kommunikativ person som har förmåga att tillsammans med gruppen skapa ett klimat där du och dina arbetskamrater arbetar mot gemensamma mål/delmål. Du ska vara trygg i dig själv, ha en god samarbetsförmåga och kunna möta människor i olika situationer på ett professionellt sätt.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift samt en god fysik och grundläggande datakunskap.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid/vikariat 6 månader med ev. förlängning. Schemalagd dag/kväll/helg
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Körkort: Krävs ej
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.Vi tillämpar rökfri arbetstid.Orust kommun arbetar för trygga och säkra verksamheter. Därför genomförs registerkontroll i samband med vissa rekryteringar.Inför anställning kan du som slutkandidat behöva visa utdrag ur belastningsregistret och i vissa fall misstankeregistret. Detta gäller exempelvis arbete med barn, arbete inom omsorg samt vid rekrytering till ledande befattningar eller andra roller som är av väsentlig betydelse för kommunen.Registerkontrollen utgör en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen.Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
473 80 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orust kommun Kontakt
Enhetschef
Petra Öberg petra.oberg@orust.se +46304334598 Jobbnummer
10023264