Medarbetare till posthantering i butik - Berga Helsingborg
Storesupport Sverige AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad och noggrann medarbetare som kommer att ansvara för posthanteringen i en livsmedelsbutik. Som konsult hos oss på Storesupport blir du en viktig del av butikens dagliga verksamhet och ansvarar för att ge kunder god service och effektiv hantering av paket och andra postärenden. I rollen kommer du arbeta i butikens postavdelning där du hjälper kunder med utlämning och inlämning av paket.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Vi letar efter dig som är noggrann, effektiv och har ett strukturerat arbetssätt.
Du är serviceinriktad och trivs att arbeta i högt tempo.
Vi ser gärna att du är bekväm att arbeta med teknisk utrustning.
För att få arbeta här behöver du ha fyllt 18 år.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från butik, kundservice eller posthantering är meriterande.
Arbetstid & anställningsform
Plats: Berga Helsingborg
Omfattning: v. 33-34
Tid: Mån-sön kl 11:00-15:00 (kan ändras vid behov)Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Om Storeupport by Job&talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174093-2132392". Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
(org.nr 556935-5133), https://jobb.storesupport.se
Helsingborg C (visa karta
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252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Storesupport Jobbnummer
10023267