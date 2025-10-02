Senior systemutvecklare till statlig myndighet
2025-10-02
Vi söker en erfaren Systemutvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos statlig myndighet i Örebro. I rollen blir du en del av ett agilt utvecklingsteam som arbetar med att bygga om och vidareutveckla myndighetens vägtrafikregister. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av systemutveckling inom .NET och Asyscos ramverk AMT, trivs i en komplex miljö och vill bidra till utvecklingen av samhällskritiska system.
Du kommer att arbeta nära både kollegor och verksamheten, med stort fokus på nyutveckling, parallellt med förvaltning av det migrerade stordatorsystemet. Rollen innebär en viktig del i ett långsiktigt utvecklingsarbete med höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet.
Arbetsuppgifter
Systemutveckling och förvaltning i .NET-plattformen.
Nyutveckling och underhåll av det migrerade stordatorsystemet (AMT).
Delta i ett agilt utvecklingsteam med 6-8 kollegor.
Samverka med verksamheten och bidra med teknisk kompetens i pågående projekt.
Driva utvecklingsuppgifter självständigt samt ta ansvar för delområden inom teamet.
Bidra till ett hållbart och strukturerat arbetssätt för långsiktig systemförvaltning.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Minst 4 års erfarenhet av systemutveckling inom .NET.
Minst 4 års erfarenhet av C#.
Minst 4 års erfarenhet av SQL Server.
Minst 2 års erfarenhet av arbete enligt agila metoder.
Utbildning i Asyscos ramverk AMT samt minst 4 års erfarenhet av utveckling på plattformen (förvärvad de senaste 8 åren).
Erfarenhet av Microsoft Team Foundation Server eller Azure DevOps Server.
Flytande svenska i tal och skrift.
Kompetensnivå 3: hög kompetens, självständig, förebild för andra och kan leda mindre grupper.
Meriterande:
Minst 3 års erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor.
Erfarenhet av projekt eller förvaltning i verksamheter med säkerhetskänslig data.
Villkor
Start: 7 januari 2026
Längd: 2 år.
Omfattning: 100%.
Placering: Örebro, på plats.
Referensuppdrag krävs där erfarenhet av systemutveckling styrks.
Då uppdraget är säkerhetsklassat genomför kunden en säkerhetsprövning som måste vara godkänd innan tillträde.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
