Sjuksköterska Kosta
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Lessebo Visa alla sjuksköterskejobb i Lessebo
2026-07-20
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Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Inom den kommunala hälso- och sjukvården i Lessebo kommun arbetar vi i team runt patienten tillsammans med övriga professioner. Som sjuksköterska ansvarar du för att planera, genomföra samt följa upp de sjukvårdsinsatser som ges till patienter i både särskilt och ordinärt boende utifrån en helhetssyn och patientansvar. Vår vård präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt utifrån patientens behov. Du har stora möjligheter att själv planera din tid.Vi använder oss av verksamhetssystem Cambio Cosmic, Cambio Viva och Appva digitalt signeringssystem.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom äldre eller distriktssköterska. Vi ser att du är flexibel, positiv och har en god samarbetsförmåga. Är du nyutexaminerad har vi erfarna kollegor som ger stöd och du får en längre introduktion. Låter detta spännande och som något för dig, vänta inte med din ansökan, vi rekryterar fortlöpande.
B körkort krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335414". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo Kommun
(org.nr 212000-0613)
Lessebo kommun (visa karta
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365 31 LESSEBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Ulrika Elgborn Ulrika.Elgborn@lessebo.se 0768517372 Jobbnummer
10006592