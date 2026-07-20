Arbetsterapeut till hjärnrehabteamet på rehabiliteringsmedicinmottagningen
Region Gävleborg, VO Specialmedicin / Sjukgymnastjobb / Sandviken Visa alla sjukgymnastjobb i Sandviken
2026-07-20
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Rehabiliteringsmedicin vid Sandvikens sjukhus tar emot patienter från hela Region Gävleborg. Diagnosgrupperna är framförallt stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador samt långvarig smärta. Verksamheten består av en mottagning och en vårdavdelning och vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Mottagningen består av läkarmottagning, hjärnrehabteam, smärtrehabteam samt ett ryggmärgsskadeteam. Hjärnrehabteamets målgrupp är personer i yrkesför ålder med besvär efter en förvärvad hjärnskada gällande kognitiv förmåga, beteende och/eller psykiskt mående som påverkar vardagen, familj, fritid och arbete/studier.
Vi söker nu en arbetsterapeut till oss. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i hjärnrehabteamet arbetar du i team tillsammans med psykolog, läkare, kurator och fysioterapeut. Du kommer att arbeta med aktivitetsutredning inom personlig vård, hemliv, arbete/studier och fritid där utredningen sker parallellt med övriga teammedlemmars utredning. Efter utredning görs en gemensam bedömning för återkoppling till patient och eventuella närstående. En individuell rehabiliteringsplan upprättas sedan tillsammans med patienten. Teamet har ett nära samarbete runt patienten, behandling och åtgärder kan utföras exempelvis i hemmet, teamets lokaler, digitalt eller på arbetsplatsen. Du kommer även att vara ett stöd i arbetsrehabiliteringsprocessen med deltagande i möten och/eller kontakt med representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det kan också vara aktuellt med samarbete med representanter från kommun eller andra vårdinstanser. Arbetsuppgifter i rehabiliteringsmedicinmottagningens och rehabiliteringsmedicinavdelningens övriga team kan även bli aktuella.
Som arbetsterapeut kommer du bland annat att arbeta med
• aktivitetsutredning
• behandling/åtgärder
• att vara ett stöd i rehabiliteringsprocessen
• samverkan med andra instanser.
Hos oss får du
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten
• vara en del av en engagerad, trygg och erfaren arbetsgrupp.
Läs mer om våra förmåner; https:/www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt med intresse för rehabilitering och teamarbete. God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som arbetsterapeut ska du
• vara legitimerad arbetsterapeut
• ha B-körkort.
Tidigare erfarenhet av rehabilitering med strokepatienter och/eller andra neurologiska diagnoser är meriterande samt om du har utbildning eller erfarenhet i beteendemedicin, AMPS och/eller PRPP.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Kontakt
Johanna Grufberg Roginder, SACO johanna.grufberg.roginder@regiongavleborg.se 026-27 80 57 Jobbnummer
10006591