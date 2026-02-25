Senior Systemutvecklare (JavaEE/Angular)
Avaron AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-02-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Luleå
, Boden
, Umeå
, Mark
, Sundsvall
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemutvecklare till ett agilt leveransteam som arbetar med utveckling inom importområdet. I rollen kombinerar du frontend- och backendutveckling och bidrar även med stöd och mentorskap till övriga utvecklare i teamet. Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver att du kan genomgå säkerhetsprövning.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla webb-baserade e-tjänster i ett agilt team
Arbeta med både frontendutveckling i Angular och backendutveckling i JavaEE
Tillämpa SBE (Specification by Example) i systemutvecklingen
Bidra med tekniskt stöd och mentorskap till teamets utvecklare
KravMinst 8 års erfarenhet av utveckling med JavaEE
Minst 8 års erfarenhet av frontend-utveckling med Angular, inklusive arbete med de senaste versionerna (version 19 eller högre)
Minst 2 års erfarenhet av utveckling av webb-baserade e-tjänster
Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling med SBE (specification by example) metoden
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av systemutveckling mot Tullkodex
Erfarenhet av systemutveckling inom statlig myndighet
Erfarenhet av JBOSS
Erfarenhet av att utveckla enhetstester med JUnit
Erfarenhet av LinuxSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7295004-1861675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Jobbnummer
9763984