Senior Systemutvecklare (JavaEE/Angular)
2026-02-26
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemutvecklare till ett agilt leveransteam som arbetar med utveckling inom importområdet i en större offentlig verksamhet. Du kommer att kombinera frontend- och backendutveckling med att stötta teamet genom kunskapsdelning och mentorskap för att säkra hög kvalitet i leveranserna.
Uppdraget är säkerhetsklassat och du behöver kunna genomgå säkerhetsprövning innan uppstart.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla lösningar inom teamets leveransområde, både i frontend och backend
Arbeta med moderna webb-baserade e-tjänster
Tillämpa SBE (Specification by Example) i utvecklingsarbetet
Stötta och coacha andra utvecklare i teamet genom mentorskap och tekniskt stöd
KravMinst 8 års erfarenhet av utveckling med JavaEE
Minst 8 års erfarenhet av frontend-utveckling med Angular, inklusive arbete med de senaste versionerna (version 19 eller högre)
Minst 2 års erfarenhet av utveckling av webb-baserade e-tjänster
Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling med SBE (specification by example) metoden (specifikt och inte likvärdig metod)
Möjlighet att arbeta på plats 2 dagar i veckan, med flexibilitet för fler kontorsdagar vissa veckor
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av systemutveckling mot Tullkodex
Erfarenhet av systemutveckling inom statlig myndighet
Erfarenhet av JBOSS
Erfarenhet av att utveckla enhetstester med JUnit
Erfarenhet av LinuxSå ansöker du
