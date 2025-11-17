Senior Systemutvecklare C#/.NET
Vill du använda din tekniska spetskompetens för att göra samhällsnytta i finansmarknadens centrum? Riksgälden står i centrum för statens ekonomi, och vi söker nu en senior systemutvecklare till vår enhet för System- och analysutveckling. Du kan vara den vi söker. Välkommen med din ansökan.
Det här är en roll för dig som har en bred teknisk erfarenhet och som trivs med att analysera komplexa finansiella och matematiska frågeställningar - problem som du inte hittar någon annanstans. Vår IT-verksamhet är en integrerad del av kärnuppdraget, och på grund av extremt höga säkerhetskrav finns all vår drift och utveckling inom våra egna väggar. Här blir du en del av ett agilt team där du arbetar nära lösningsarkitekter, kravanalytiker och testare för att bygga system där arbetet präglas av öppenhet, hög intern effektivitet och kvalitet.
Ansvarsområden
Som senior systemutvecklare hos oss får du ta ett brett ansvar över hela utvecklingskedjan. Du kommer att arbeta med allt från databasnära implementationer till frontend och säker integration. Du har en mycket god förståelse för mjukvaruarkitektur och databasmodellering och är van vid att arbeta proaktivt för att säkerställa en god förvaltningsbarhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla, testa och felsöka system, integrationer och API:er.
Arbeta brett över hela stacken, från att processa SQL-data till implementation i frontend (t.ex. Razor, telerik).
Aktivt identifiera och lyfta teknisk skuld för prioritering hos förvaltningsledaren.
Bidra med din erfarenhet av mjukvaruarkitektur och systemdesign för att säkerställa långsiktiga lösningar.
Etablera och underhålla bygg- och deployhantering i Azure DevOps.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 28 novmber 2025. Ange referens 2025/730 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst och tillämpar sex månaders provanställning.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Markus Svart, 08 613 46 01 och kring rekryteringsprocessen Senior konsult Erik Perborn, erik.perborn@randstad. se, eller 076-855 76 12.
Fackliga representanter är: Linn Hedman Saco-S och Lena Niklasson ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, möjlighet att löneväxla till pensionssparande, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym på arbetsplatsen. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret och vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans 2,5 dagar i veckan om arbetet tillåter.
Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske.Kvalifikationer
Vi söker dig som är professionell, öppen och trygg i din yrkesroll. Du är en självgående utvecklare som tar ansvar för din uppgift från start till mål. Du är kvalitetsmedveten och har en stark problemlösande analytisk förmåga som du gärna delar med dig av för att hjälpa teamet att nå sina mål. Med din helhetssyn förstår du hur dina tekniska val påverkar verksamhetens viktiga uppdrag.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom System-eller webbutveckling.
Djup kunskap och väletablerad erfarenhet av C#/.NET och kan tryggt och självständigt hantera hela utvecklingslivscykeln i våra affärskritiska system.
Mycket god kunskap och erfarenheter av SQL Server och databasmodellering.
Erfarenhet av enhetstester.
Goda kunskaper i svenska språket och obehindrat kunna uttrycka dig väl, i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap
Meriterande krav
Examen från högskola/universitet inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande.
Erfarenhet från bank- och finanssektorn.
Vi kommer att lägga stor vikt vid pålitlighet och lämplighet för tjänsten, liksom dina personliga egenskaper.Om företaget
