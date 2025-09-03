Senior Systemutvecklare
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-09-03
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets utvecklingsorganisation består av 20 självgående team och är i framkant gällande användning av nya tekniker.
Just nu utvecklar Migrationsverket mycket nytt och de flesta av de interna handläggningssystemen är egenutvecklade javaapplikationer. Som systemutvecklare hos oss blir du en viktig spelare i denna resa.
I våra team värdesätts gemenskapen högt och här bidrar alla till ett bra arbetsklimat där vi lär av varandra, värdesätter varandras olikheter och har en tillåtande kultur. För att säkerställa att de lösningar vi tar fram gör vardagen enklare och bidrar till effektivitet arbetar utvecklingsteamen nära tillsammans med våra användare. Teamen ansvarar för systemstöd och komponenter som stöttar myndighetens interna och externa användare och arbetar också kontinuerligt med förbättringar och förvaltning av dessa.
Teamen arbetar på plats i våra lokaler i Stockholm eller Norrköping samt i viss mån på distans från hemmet om man önskar det. Vi tror på att en väl avvägd fördelning av var man arbetar främjar arbetsmiljön och att det är arbetsuppgiften som avgör var det är lämpligt att utföra den. En generell regel som vi arbetar utifrån är att minst tre av veckans arbetsdagar utförs tillsammans i våra lokaler.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att:
- samarbeta tätt med olika roller, så som kravare, testare, arkitekter, produktägare m.fl.
- utveckla och leverera nya funktioner och tjänster.
- förvalta och förbättra befintliga funktioner och tjänster.
- arbeta med kontinuerliga leveranser.
- arbeta med verktyg, tekniker och ramverk som gör utvecklingen enklare, effektivare och roligare.
- testa dina och andras lösningar som en naturlig del av utvecklingsprocessen.
- ha kontakt och samarbeta med teamets målgrupper, andra utvecklingsteam samt drift- och supportorganisation.
Vi strävar mot moderna arbetssätt med fokus på automatisering och går nu mot en ny, modern, cloud native plattform baserad på Docker/Kubernetes där du kommer bidra på resan mot den nya tekniken. Vår plattform består främst av React i frontend och Java i backend, där vi använder Spring Boot eller Quarkus som Java-ramverk. Vi använder Kafka som strömningsplattform i en eventbaserad arkitektur.
Vem är du?
Vi söker dig med stor erfarenhet av systemutveckling. Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar både för dina ansvarsområden och för helheten tillsammans med teamet, alltid med fokus på slutanvändarnas behov. Du är en lagspelare som delar med dig av din kunskap och har en stark vilja att lära dig nya saker.
Som person är du engagerad, nyfiken och gillar att samarbeta med andra. Du har förmågan att vara självgående och strukturera ditt vardagliga jobb.
Du som söker har
- Relevant eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet alternativt motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevant
- Minst tre års erfarenhet av arbete som systemutvecklare
- Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- CI/CD och agila metoder
- SQL
- Moderna javabaserade ramverk
- Utveckling i mikrotjänstmiljöer
- Containerplattformar (Kubernetes/Docker)
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvariga enhetschefer längre ned.
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare med provanställningPubliceringsdatum2025-09-03Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-11589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Johanna Robinson Aalto 010-2032473 Jobbnummer
9491068