Senior Supplier Quality Engineer
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som Senior Supplier Quality Engineer blir du en del av en inköps- och kvalitetsorganisation inom försvarsindustrin, med fokus på att säkra leverantörers kvalitetsprestanda och robusta leveranser. Rollen innebär ett nära samarbete med utveckling, produktionsteknik, produktorganisation och inköp, samt återkommande kontakt och resor till leverantörsbasen.
Du arbetar självständigt och driver kvalitetsaktiviteter som stärker både leverantörernas processer och den interna avvikelsehanteringen.
ArbetsuppgifterHantera avvikelser kopplade till inkommande material och säkerställa leverantörers kvalitetsprestanda.
Driva korrigerande åtgärder och förbättringsprogram tillsammans med leverantörer.
Ansvara för reklamationer av material som inte uppfyller specifikation.
Genomföra rotorsaksanalyser och riskanalyser.
Analysera och initiera förbättringar i avvikelsehantering, både internt och hos leverantör.
Medverka i kvalitetsförbättrande aktiviteter, såsom kvalificering av nya leverantörer och uppföljning av befintliga leverantörer inom relevanta köpområden.
Tillsammans med utveckling, inköp och leverantör kvalitetssäkra framtagning av nya komponenter/system i utvecklingsprojekt samt säkerställa hög kvalitet i leverantörers tillverkningsprocesser.
KravHögskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, alternativt gedigen och mångårig arbetslivserfarenhet inom kvalitet, mekanik och systemarbete.
Mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring och mycket god kunskap inom kvalitetsarbete.
Kunskap om kvalitetsverktyg och metoder såsom 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA och FMEA (eller liknande).
Kunskap om arbete enligt ISO 9001/EN9100 eller motsvarande.
Ability to pass security clearance (requires Swedish citizenship, dual citizenship not permitted)
MeriterandeDokumenterad kompetens inom processrevision.
Mångårig erfarenhet av leverantörskvalitetsarbete.
Kunskap om ledningssystem, uppförandekod, kontinuitetsledning, informationssäkerhet och riskhantering.
Erfarenhet av AQAP, SE-EMAR och DEL 21G.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7132659-1812583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9710199