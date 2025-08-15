Senior Sterilization Engineer
2025-08-15
Senior Sterilization Engineer
Location: Uppsala, Sweden (on-site, viss flexibilitet för distansarbete)
Job Description
Bli en del av Galdermas framgångsrika tillväxtresa - utvecklas i rollen som Senior Sterilization Engineer!
Vi söker en erfaren och engagerad Senior Sterilization Engineer till vårt team som arbetar med utveckling av nya injicerbara medical device. I den här rollen får du ett tekniskt ledaransvar inom sterilisering, ett av de mest avgörande områdena för patientsäkerheten. Därför söker vi dig som har djup kunskap och förståelse för steriliseringsprocessers komplexitet och betydelse. Som Senior Sterilization Engineer leder du arbetet med sterilitet och sterilisering av injicerbara produkter under utveckling. Du ansvarar för aktiviteter som sträcker sig genom hela utvecklingskedjan, från att ta fram nya steriliseringsprocesser till teknisk överföring och implementering i organisationen. Arbetet sker i linje med våra CMC- och produktutvecklingsplaner. Du bidrar även i regulatoriska ärenden, tar fram specifikationer och stöttar formuleringsarbetet.
Rollen är både tvärfunktionell och projektinriktad. Du samarbetar nära flera interna funktioner och fungerar som specialist i både operativa och strategiska frågeställningar. Uppdraget kombinerar teknisk expertis med praktiska och administrativa inslag och kräver därför god kommunikationsförmåga, stark samarbetsvilja och förmåga att arbeta självständigt.
Teamet består i dag av tio engagerade kollegor med fokus på utveckling av nya produkter och produktionsprocesser. Eftersom det för närvarande inte finns någon annan som arbetar specifikt med sterilisering blir du teamets främsta expert inom området. Du förväntas driva utvecklingen framåt på egen hand, men med stöd och expertis från andra delar av organisationen. Vi erbjuder en arbetsmiljö där inkludering, trivsel och samarbete står i fokus.
Ansvarsområden
* Leda och genomföra aktiviteter kopplade till sterilitet och steriliseringsprocesser för injicerbara produkter under utveckling, i enlighet med CMC-planer, projekt och program
* Utveckla nya och effektiva steriliseringsprocesser i linje med regulatoriska och kvalitetsmässiga krav
* Säkerställa smidig teknisk överföring av steriliseringsprocesser till relevanta delar av organisationen
* Bidra i regulatoriska inskick, designkontroll, specifikationer och formulering inom ramen för projekt
* Säkerställa att steriliseringsaktiviteter sker i enlighet med strategier, planer samt gällande regulatoriska krav, Galdermas kvalitetssystem, EHS-krav och internationella standarder

Kvalifikationer
* En mikrobiologisk, maskinteknisk eller annan relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning
* Djupgående kunskap om steriliseringsprocesser, dess metoder och komplexitet
* Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projektform, gärna i tvärfunktionella team
* Vana vid att verka inom branscher med högt ställda regulatoriska krav
* Erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter (Medical Device)
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta för en organisation som innefattar mångfald och inkludering och vi tror att vi kommer att leverera bättre resultat genom att spegla perspektiven hos vår mångfaldiga kundbas.
I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 600 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss i moderna lokaler utmed vackra Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.
Nästa steg
Har vi fångat ditt intresse? Vi välkomnar din ansökan via länken "Apply Now / Ansök nu" redan i dag. Urval och intervjuer görs löpande.
* Om din profil är en matchning kommer vi bjuda in dig till ett första samtal med rekryteraren
* Nästa steg är en intervju med anställande chef samt ytterligare en chef från verksamheten
* Det sista steget i rekryteringsprocessen innebär att vi genomför referenstagningar
Our people make a difference
At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Ersättning
