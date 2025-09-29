Senior specialist datacenter - Uppsala
Fortifikationsverket / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-09-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en senior specialist datacenter. Vi söker dig som vill arbeta i en strategisk teknisk roll och samtidigt bidra till en samhällsviktig verksamhet. Välkommen med din ansökan!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Strategisk roll med samhällsviktig inriktning
Enheten Teknik och utveckling av fortifikation och fastigheter (TUFF) har uppdraget att utveckla den fortifikatoriska kompetensen och utvecklar skydds- och anläggningsteknik för totalförsvaret. Enheten består av över 50 medarbetare i olika specialistroller och är indelad i fyra grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling samt Anläggning och fastighet.
Till gruppen Anläggning och fastighet söker vi en senior specialist datacenter. Gruppen ansvarar för kravställning, analys och verifiering av lösningar för skydd och försörjning samt utveckling av typbyggnader. Rollen innebär:
• Att vara senior specialist inom skyddade IT-utrymmen genom att stödja organisationen och andra myndigheter med specialistkompetens inom området.
• Delta och leda det strategiska arbetet inom området på myndigheten och nationell nivå.
• Delta i tidiga skeden och förstudier inom myndighetens uppdrag och utvecklingsprojekt.
• Genomföra omvärldsbevakning och analyser samt delta i granskningar av anläggningskrav och behovsunderlag.
• I rollen ingår det att identifiera behovet av forskning och teknikutveckling samt delta i externa samarbeten och forum.
• Resor ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har mångårig erfarenhet av IT-drift i komplexa miljöer samt att du har teknisk systemkunskap med inriktning datacenter och anläggningar och dess byggnadsfunktioner. Även erfarenhet av metod- och riskbedömningar är nödvändigt för den här rollen. Tjänsten innebär stort ansvar i projekt varför vi ser positivt på projektledarerfarenhet.
För rollen krävs mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Det är också ett krav att du är svensk medborgare, är en van användare av Office-paketet samt har en god administrativ förmåga. Körkort, klass B är också ett krav.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är samarbets- och resultatorienterad. Du är också lösningsorienterad och kan tackla komplexa problem genom att vara kreativ och bidra med nya idéer och metoder för att lösa olika utmaningar. Arbetsklimatet hos oss innebär stort eget ansvar med en stor förståelse för att arbeta i en miljö med hög sekretess med höga säkerhetskrav
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Uppsala. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 oktober 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Elfving, 010-44 44 156 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9531981