Senior Software Quality Assurance Engineer
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Software Quality Assurance Engineer som vill bidra till hög kvalitet i utvecklingen av avancerade och säkerhetskritiska mjukvarusystem. Du blir en central del av utvecklingsteamet och arbetar nära utvecklare och andra intressenter för att bygga in kvalitet i arbetssätt, leveranser och dokumentation från start. Rollen kombinerar ett operativt, hands-on fokus med ett strukturerat kvalitetsarbete kopplat till etablerade branschstandarder.
ArbetsuppgifterArbeta nära utvecklingsteamen för att integrera kvalitet i varje steg av utvecklingscykeln
Stötta arbetet med testautomatisering och löpande kvalitetssäkring
Säkerställa att processer och dokumentation uppfyller relevanta krav enligt branschstandarder (exempelvis RTCA/DO-178)
Fungera som en brygga mellan utveckling, test och andra delar av organisationen
Driva och främja ett kontinuerligt förbättringsarbete inom kvalitet, arbetssätt och kultur
KravFlerårig erfarenhet av mjukvaruutveckling samt ett tydligt fokus på kvalitet
Kunskap om standarder för säkerhetskritiska system, exempelvis RTCA/DO-178, ISO 26262 och/eller IEC 61508
Förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt med olika delar av organisationen
Analytiskt arbetssätt och en proaktiv inställning
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av testautomatisering
Erfarenhet av verktyg som Jenkins
Kunskaper i Python
