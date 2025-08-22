Senior Service Desk Agent
Till ett uppdrag hos en kund i Stockholm söker vi en tekniker med stort driv som vill vara med och påverka vår kunds fortsatta tillväxt med ett kreativt och positivt arbetsklimat.
Tjänsten börjar som ett konsultuppdrag men tanken är att anställningen senare ska gå över till kunden.
Tjänsten börjar som ett konsultuppdrag men tanken är att anställningen senare ska gå över till kunden.

Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Du kommer att arbeta som Senior Service desk Agent inom IT-support och drift. Kunden har en bred IT-miljö med höga säkerhetskrav på system och funktioner. Servicedesken hanterar både 1:st och 2:nd line ärenden på en mycket bred nivå - allt från lösenordsbyte, hård -och mjukvarusupport, klientsupport och applikationssupport till felsökning och administration av servrar, koordinering och kontakt med 3:e parts leverantörer. Rollen ställer höga krav på service och kundbemötande.
Utöver en mycket trevlig arbetsplats med högt i tak och konstruktiva dialoger finns stora möjligheter att visa framfötter och växa i sin roll. Du kommer att arbeta proaktivt för att skapa hög tillgänglighet och förbättra kundens IT-miljö.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter. Din förmåga att arbeta affärsmässigt och bygga relationer är oerhört viktig. Du finner glädje i att ge råd och stöd och därmed kan bidra till utveckling. Att du brinner för service och "det lilla extra" samt att du alltid har kunden i fokus är ett måste.Kvalifikationer
Mycket god administrativ kunskap om AD, Azure AD, MS365, ärendehanteringsprocess, dokumentation/uppföljning
Relevant erfarenhet på minst 5 år och trivs i rollen som en servicedeskmedarbetare
Mycket goda kunskaper gällande server, nätverk, klient och molnlösningar
Självgående
God förmåga att finna vägar till rätt lösning
God analytisk förmåga och kvalitetsmedveten
Ha lätt för att lära dig nya saker och processer relaterade till IT och tjänsten
Kunna flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
