Senior Säljare Till Actia Ems
2026-02-18
ACTIA EMS Sweden AB tillverkar avancerad elektronik till en nationell och internationell kundbas. Vi finns i Mjärdevi Linköping och är idag ett drygt 40-tal engagerade medarbetare. Vi förser våra kunder med den senaste tekniken och erbjuder även utvecklingstjänster, DFM samt konstruktion av testutrustningar.
Vi har en kraftigt ökande orderingång och söker nu en senior säljare som vill vara med och vidareutveckla vår affär och stärka vår position på marknaden.
Om rollen:
Vi söker dig som är en erfaren och affärsdriven säljare med dokumenterad framgång inom B2B-försäljning, gärna inom tekniska lösningar eller tillverkningsindustri. Hos ACTIA EMS Sweden AB kommer du att arbeta strategiskt och operativt med hela försäljningscykeln, och ha en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Driva och utveckla långsiktiga kundrelationer inom Sverige och övriga Norden.
• Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter och strategiska kundsegment.
• Genomföra kvalificerade kundmöten och affärsförhandlingar på beslutsfattarnivå.
• Ansvara för komplexa offertprocesser i nära samarbete med projektledare och tekniska specialister.
• Representera ACTIA vid mässor, event och branschforum.
• Bidra till affärsstrategi, prissättning och marknadspositionering.
• Säkerställa hög kundnöjdhet och vidareutveckla befintliga affärer.
Du förväntas ha god förståelse för produktionsflöden - från prototyp och industrialisering till volymproduktion och logistik - och kunna föra affärsdialoger både tekniskt och kommersiellt.
Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen, vilket kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Vi erbjuder:
• En nyckelroll i ett växande teknikbolag
• Möjlighet att arbeta med komplexa och långsiktiga affärer
• Stor påverkan på affärsutveckling och marknadsstrategi
• Ett stabilt bolag med internationell koncerntillhörighet
• En tekniknära miljö i Linköping Science Park, Mjärdevi
Hos oss får du kombinera affär, teknik och relationer - och vara med och driva ACTIA EMS mot nästa tillväxtfas.
Om dig:
Skallkrav:
• Gymnasieexamen (eftergymnasial utbildning är meriterande).
• Svenskt medborgarskap.
• Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
• B-körkort.
• Möjlighet att resa i tjänsten.
Flera års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom teknik, industri eller EMS.
Vi söker dig som kombinerar affärsmässighet med ett starkt driv och ett naturligt ledarskap i kunddialogen. Du är trygg i din roll som senior säljare och har förmågan att skapa förtroende på alla nivåer i en organisation.
Vidare tror vi att du har:
• Dokumenterad erfarenhet av att driva och stänga komplexa affärer med längre säljcykler.
• Förmåga att förstå tekniska lösningar och översätta dem till affärsvärde.
• Ett strukturerat och strategiskt arbetssätt.
• Stark kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
• Förmåga att bygga långsiktiga relationer och fungera som en rådgivande partner till kunden.
Meriterande egenskaper:
• Erfarenhet från EMS, kontraktstillverkning eller närliggande industri.
• Erfarenhet av internationell försäljning.
Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller försäljning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
