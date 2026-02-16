Senior Säljare B2B - Securitas Direct, Gävle
Senior Säljare B2B - Securitas Direct, Gävle
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta med marknadens starkaste varumärke inom säkerhet?
Securitas Direct söker nu en erfaren säljare till vårt team i Gävle, med fokus på försäljning av larm- och kameralösningar till företagskunder. Hos oss som en lokal partner till Securitas Direct finns enorma möjligheter till karriär och personlig utveckling!
Det här är en roll för dig som redan kan försäljning - och vill ha större mandat, bättre produkter och tydlig koppling mellan prestation och ersättning.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som säljare hos Securitas Direct arbetar du med rådgivande B2B-försäljning där trygghet, kvalitet och långsiktiga kundrelationer står i centrum. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till affär och uppföljning.
Du säljer larmsystem, kameralösningar & passersystem till företag med höga krav på säkerhet, och representerar ett bolag som är ledande i branschen med ett extremt starkt förtroende på marknaden.
Här finns tydliga mål, stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka både resultat och inkomst.Arbetsuppgifter
• Aktivt bearbeta nya företagskunder (B2B) inom ditt distrikt
• Utveckla och förvalta relationer med befintliga kunder
• Genomföra behovsanalyser och presentera skräddarsydda säkerhetslösningar
• Arbeta självständigt med stöd av ett erfaret team av säljare och tekniker
• Planera och strukturera din egen arbetsdag i dialog med närmaste chef
Distriktet omfattar Gävleborg, med lokalkontor i Gävle.Om företaget
Securitas Direct är Sveriges mest efterfrågade larmbolag för företag, med över 80 000 företagskunder.
Våra lösningar bygger på högteknologiska system, snabb uppkoppling och Nordeuropas största larmcentral, bemannad dygnet runt.
Vi kombinerar en stark lokal närvaro med kraften från en stor organisation och varumärke - vilket ger våra kunder trygghet och våra säljare konkurrensfördelar.
Läs mer på: www.securitasdirect.se
Vi söker dig som
• Har minst 2 års dokumenterad säljerfarenhet, gärna inom B2B eller uppsökande försäljning
• Är affärsdriven, strukturerad och van vid att arbeta mot tydliga mål
• Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga kundrelationer
• Trivs med eget ansvar och vill påverka både resultat och utveckling
• Har ett professionellt och seriöst förhållningssätt - säkerhet är vår kärnverksamhet
• Har B-körkort och rent belastningsregister
Erfarenhet av säkerhetslösningar eller teknisk försäljning är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig ersättningsmodell med fast lön + attraktiv provision
• Förmånsbil som en del av anställningen
• Ett starkt varumärke och produkter som är lätta att stå bakom
• Ett sammansvetsat team med hög kompetens och god stämning
• Frihet under ansvar och stort inflytande över din egen arbetsdag
• Möjlighet till långsiktig karriär inom ett växande bolag
Placering: Gävle
Omfattning: Heltid
Distrikt: Gävleborg
Låter det här som rätt nästa steg för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag.
