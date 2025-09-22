Senior riskkonsult | Technology Risk | Göteborg
Ernst & Young AB / Ekonomijobb / Göteborg Visa alla ekonomijobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att ligga i framkant kring IT-riskers utveckling och hur dessa hanteras av organisationer? Vill du jobba i ett dynamiskt team med bra mångfald och stora kända etablerade kunder? Sök då till oss på Technology Risk som konsult i Stockholm eller Göteborg!
Möjligheten
Digitalisering och teknikutveckling skapar nya affärsmodeller, samarbetsformer och effektivitet. I detta föränderliga landskap blir IT- och cybersäkerhet allt viktigare när organisationer möter ökade risker kring integritet och informationssäkerhet.
Technology Risk är en del av EY Assurance Advisory och hjälper organisationer att identifiera och hantera IT- och cybersäkerhetshot. Vi arbetar för att skapa trygghet i digitala transaktioner och skydda kritiska system. Som senior konsult hos oss får möjlighet att arbeta med både globala företag, tillväxtbolag och offentlig sektor.
För att trivas i rollen bör du vara drivande, strukturerad och kommunikativ - med ett intresse för teknikens möjligheter och hur vi skapar affärsnytta i en komplex digital miljö.
Ansvarsområden
Genomföra och leda gransknings- och implementationsprojekt inom områden så som IT-revision, IT intern kontroll, Cyber security, AI-användning, informationssäkerhet med mera, med syftet att hjälpa våra kunder utveckla sin IT- riskhantering och efterleva industristandards och best-practice.
Effektivt utvärdera kunders processer och arbetssätt för att identifiera möjligheter för förbättring. Utveckla rekommendationer för kunden att agera på med syfte att stärka kundens processer, kontrollmiljö, styrande dokumentation och organisation. Presentera förbättringsmöjligheter och rekommendationer till berörda intressenter både internt och hos våra kunder, i olika nivåer av verksamheten.
Ansvara för flertalet samtidigt pågående projekt, säkerställa effektiv och tidsenlig leverans med hög kvalitet.
Vägleda och guida juniora kollegor, värnande om en inkluderande kultur som präglas av laganda och samarbete. Samt medverka engagerat i professionell utveckling för att säkerställa löpande utveckling och främjande av kunskapsutbyte.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Akademisk examen
Minst två års relevant erfarenhet inom IT-riskhantering t.ex. som IT-revisor eller konsult
För att kunna axla rollen som mer erfaren konsult bör du ha minst 3 års relevant erfarenhet
Vi ser också gärna att du
Har erfarenhet av att driva och leda projekt
Har erfarenhet av driva försäljning
Det är också meriterande om du har arbetat på ett stort revisionsbolag
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens utvecklas i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 1 november 2025. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Fredrik Berg på Fredrik.Berg @se.ey.com. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Parkgatan 49 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Jobbnummer
9521173