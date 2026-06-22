Senior redovisningsekonom Södertälje
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Södertälje Visa alla redovisningsekonomjobb i Södertälje
2026-06-22
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Är du en senior redovisningsekonom med erfarenhet av sammanställda räkenskaper och koncernredovisning? Nu söker vi på Jefferson Wells en konsult till en större offentlig verksamhet i Södertälje där du får arbeta operativt och strategiskt med koncernredovisning, LKBR och RKR samt bidra till utveckling av arbetssätt och införande av systemstöd.
Start
augusti
Slut
Uppdragslängd 5-6 månader
Om uppdraget - koncernredovisning och utveckling
I rollen som senior redovisningsekonom kommer du att arbeta både operativt och rådgivande med fokus på sammanställda räkenskaper för en kommunkoncern. Uppdraget innebär ansvar för att säkerställa kvalitet, struktur och efterlevnad av regelverk samt att bidra i utvecklingsinitiativ inom ekonomifunktionen.
Dina arbetsuppgifter omfattar att upprätta och stödja arbetet med sammanställda räkenskaper vid delår och årsbokslut, säkerställa efterlevnad av LKBR och RKR, kvalitetssäkra och strukturera inhämtning av underlag från bolag och verksamheter samt utveckla och dokumentera rutiner och arbetssätt. Du bidrar även till förbättrad analys och notupplysningar och stöttar ekonomifunktionen i frågor kopplade till koncernredovisning.
Vidare deltar du i kravställning, utvärdering och införande av systemstöd för koncernredovisning. Du bidrar till utformning av processer och arbetssätt kopplade till systemet, genomför tester och kvalitetssäkring samt stöttar implementering, dokumentation och kunskapsöverföring. Rollen innefattar även att bidra i förändringsarbete kopplat till nya arbetssätt.
Profil - krav och meriterande erfarenhet
Vi söker dig som är en erfaren och självgående redovisningsekonom med gedigen kompetens inom sammanställda räkenskaper. Du arbetar strukturerat, har god analytisk förmåga och trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med utveckling.
Ska-krav:
Dokumenterad erfarenhet av sammanställda räkenskaper eller koncernredovisning
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
God kunskap om LKBR och RKR
Erfarenhet av arbete inom offentlig eller kommunal verksamhet
Erfarenhet av arbete i större ekonomisystem
Meriterande:
Erfarenhet av införande av systemstöd för koncernredovisning
Erfarenhet av Unit4 ERP eller liknande system
Erfarenhet av att leda eller driva utvecklingsarbete inom redovisning
Som person är du kommunikativ, pedagogisk och har förmåga att bidra till kunskapsöverföring och utveckling av arbetssätt.
Om verksamheten - offentlig aktör i Södertälje
Du kommer att arbeta hos en större offentlig organisation i Södertälje med ett tydligt fokus på kvalitet, struktur och utveckling. Verksamheten bedriver ett aktivt förbättringsarbete inom ekonomiområdet, där du får möjlighet att bidra till hållbara processer, ökad kvalitet i koncernredovisningen och stärkt kompetens internt.
Din karriär hos Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Du ansöker genom att klicka på "Ansök" i jobbannonsen.
Pga. GDPR tar vi ej emot ansökningar via mejl.
Denna process är ett konsultuppdrag och du blir anställd av Jefferson Wells.
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Contact
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
9972899