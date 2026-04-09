Senior redovisningsekonom
Skatteverket / Redovisningsekonomjobb / Sundbyberg Visa alla redovisningsekonomjobb i Sundbyberg
2026-04-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du kombinera kvalificerad redovisning med att utveckla och förbättra hur Skatteverket arbetar med nya uppdrag som tex AI verkstad? Som redovisningsekonom hos oss får du en central roll i att säkerställa korrekt redovisning, skapa nya arbetssätt och bidra till en effektiv och modern ekonomifunktion. Vi söker en strukturerad och initiativrik redovisningsekonom som vill vara med och stärka ekonomifunktionens betydelse i en verksamhet som ständigt förändras - både tekniskt och organisatoriskt. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som redovisningsekonom hos oss driver du förbättringar inom redovisning med fokus på kvalitet och effektivitet. Du tar fram och implementerar processer för redovisning till nya regeringsuppdrag som tex AI verkstad. Rollen ingår i gruppen som arbetar med externfinansiering. Som redovisningsekonom hos oss arbetar du nära Statens servicecenter, som sköter myndighetens bokslut och redovisning. Dessutom är du ett expertstöd internt i frågor om statlig redovisning, Statsverkets regelverk och FÅB:en.
Du blir en del av ekonomisektionen på avdelningen för ekonomi, styrning och analys, med placering i Sundbyberg. Vi arbetar flexibelt, vilket innebär att du kan jobba delar av din tid på distans. Sektionen består av 21 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
arbeta strukturerat, analytiskt och självständigt med hög noggrannhet i redovisningsfrågor
vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
kunna kommunicera ekonomisk information tydligt och anpassat till olika målgrupper
ha god förmåga att analysera komplexa informationsflöden, se helhet och fatta välgrundade beslut.
Du ska även ha:
en akademisk examen inom ekonomi eller redovisning, 180 hp (120 p).
minst 5 års aktuell erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete på en myndighet eller annan statlig verksamhet. Med kvalificerat redovisningsarbete avses att du självständigt har arbetat med bokslut, avstämningar, finansiell rapportering och tillämpning av statliga redovisningsregler i större ekonomisystem.
aktuell erfarenhet av arbete med avgiftsfinansierad verksamhet på en myndighet eller annan statlig verksamhet.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Unit4 Agresso (UBW). Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att enskilt eller tillsammans med kollegor driva förbättringsarbete, särskilt i komplexa organisationer med många intressenter och olika system. Dessutom är det önskvärt om du har erfarenhet av att implementera nya arbetssätt och att ta fram eller omforma processer och rutiner inom redovisning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Solna (visa karta
)
171 94 SOLNA Arbetsplats
Solna Kontakt
Therese Sjödin, Seko 010-5741405 Jobbnummer
9844802