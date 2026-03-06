Senior Redovisningsekonom
2026-03-06
Om rollen
Placeringsort: Stockholm
Arbetsform: Hybrid (3 dagar/vecka på kontoret)
Anställningsform: Vikariat
Period: 11 maj 2026 - 31 augusti 2027
Som senior redovisningsekonom ingår du i en grupp om sex personer där du rapporterar till redovisningschefen. Vi drivs av att förbättra och förnya arbetssätt och ser kunskapsdelning och att hjälpa varandra som en självklarhet. I rollen arbetar du brett med alla uppgifter på en ekonomiavdelning och ansvarar för redovisningen för Mynewsdesk AB som omsätter 200 MSEK.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Löpande bokföring, fakturering, in- och utbetalningar, LRK och KRK
Månads- och årsbokslut självständigt, inklusive avstämningar
Analys och kvalitetssäkring av resultat och balansräkning
Momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer
Delaktig i att kontinuerligt utveckla och förbättra rutiner och processer för fakturering, redovisnings- och bokslutsarbetet
Vi söker dig som är en erfaren redovisningsekonom som är van att arbeta brett på en ekonomiavdelning. Du har flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning i större bolag och är van att självständigt hantera bokslut. Du är van att arbeta i olika system och har god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
Vi värdesätter ditt intresse för digitala arbetssätt och din vilja att bidra till utveckling och effektivisering. För rollen krävs flytande svenska och engelska i både tal och skrift samt en akademisk examen inom ekonomi. Har du erfarenhet av NetSuite och/eller Younium är det meriterande.
Som person är du noggrann och har förmågan att effektivt planera och prioritera. Du har en positiv inställning till utmaningar och trivs i en föränderlig miljö. Självklart är du serviceinriktad och ser kontakt med människor som något naturligt och positivt.
Om Mynewsdesk
Mynewsdesk är det smarta sättet att öka synligheten och bygga långsiktiga relationer med media. Sedan 2003 har vi hjälpt över 4 000 organisationer, från snabbväxande startups till etablerade varumärken, att skapa, distribuera och mäta genomslag för sina berättelser.
Varje år publiceras 80 000 nyheter via vår plattform och vi har 1,6 miljoner unika besökare varje månad. Det gör oss till en självklar mötesplats för PR och kommunikationsproffs i Norden och internationellt.
Bakom produkten står ett engagerat team av utvecklare, kreatörer och kommunikatörer som drivs av övertygelsen att bra berättelser förtjänar att bli hörda. Vi utvecklas ständigt för att hjälpa våra kunder att lyckas med just det.
Vi värdesätter flexibilitet och en god balans mellan arbete och privatliv. Och inte minst är vi ett härligt gäng som tycker om att ha roligt tillsammans.
_____________________________________________________
Frågor? Kontakta gärna ansvarig rekryterare Clara Åström på clara.astrom@mynewsdesk.com
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
