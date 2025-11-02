Senior React Native Software Engineer
2025-11-02
Brinner du för att förvandla idéer till snygg, skalbar kod - och vill du göra det i ett växande techbolag där beslutsvägarna är korta och du får stort inflytande?
Hos Ordine bygger vi digitala lösningar som redan används av hundratals restauranger och butiker.
Nu söker vi dig som vill vara med på nästa steg i vår tillväxtresa och utveckla framtidens plattform för restaurangbranschen.Publiceringsdatum2025-11-02Om företaget
Ordine utvecklar moderna systemlösningar, kassasystem och beställningsplattformar med fokus på stabil drift, hög tillgänglighet och förstklassig användarupplevelse.
Efter fem år på marknaden har vi etablerat starka kundrelationer och vår tillväxtkurva pekar rakt uppåt.
Som utvecklare får du stor påverkan på tekniska beslut, arkitektur och arbetssätt, och du samarbetar tätt med både vår CTO och produktteamet för snabba beslut och kontinuerlig kunskapsdelning.
Om rollen
I rollen som fullstackutvecklare med React Native-fokus kommer du att:
Arbeta genom hela utvecklingscykeln - från kravställning och arkitektur till kod, test och release.
Utveckla nya funktioner i våra appar och webbsystem, samt förbättra befintlig kod genom refaktorering och optimering.
Säkerställa hög UI/UX-kvalitet - du har ett gott öga för design och användarupplevelse.
Delta i agila processer med sprintar, pull requests och code reviews.
Utforska och införa moderna ramverk, verktyg och best practices.
Hjälpa till med second-line support när djup teknisk kompetens krävsBakgrund
Vi tror att du har:
Minst 2 års erfarenhet av system- eller apputveckling eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Djup kunskap i React och/eller React Native.
Byggt, driftsatt och underhållit minst ett större SaaS- eller molnbaserat produktionssystem.
Erfarenhet av CI/CD, automatiserade tester och versionshantering.
Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Flytande svenska och/eller engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av PHP / Laravel.
Kunskaper i TypeScript.
Android-utveckling i Java eller Kotlin.
Backend-design och databasmodellering.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är:
Strukturerad och ansvarsfull - levererar kvalitet och håller deadlines.
Kommunikativ - kan översätta affärsbehov till tydliga tekniska lösningar.
Lösningsorienterad och nyfiken - ser möjligheter, lär sig snabbt och tar sig an nya utmaningar.
Lagspelare - delar kunskap och bidrar till ett positivt teamklimat.
Det här erbjuder vi
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön och marknadsmässig pensionsplan.
Möjlighet att arbeta med meningsfulla projekt som används av hundratals restauranger och butiker.
En modern arbetsmiljö med högt engagemang och korta beslutsvägar.
Spännande utvecklingsmöjligheter, både tekniskt och professionellt.
Centralt kontor i Göteborg med utsikt över Ullevi, nära kollektivtrafik.
Högt friskvårdsbidrag och modern utrustning.
Ansökningsprocess
Intervjuer och urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att utveckla framtidens restaurangupplevelser tillsammans med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb.
