Senior Qehs-Chef Till Fazer I Tingsryd
2025-09-26
Vill du vara med och skapa en säker, hållbar och kvalitetsfokuserad arbetsmiljö i en växande livsmedelsproduktion? Vi söker nu en engagerad och erfaren Senior QEHS Manager till vår fabrik i Tingsryd.
Som Senior QEHS Manager ansvarar du för att utveckla säkerhetskultur, kvalitets-, miljö-och arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet. Du är en nyckelperson som säkerställer att våra processer och standarder följs, samtidigt som du leder förändringar, där säkerhetskulturen är ledstjärnan.
I rollen ingår att:
• Ansvara för att stärka säkerhet, arbetsmiljö och miljökulturen i hela verksamheten.
• Utveckla och implementera strategier för QEHS.
• Ledning av resursplanering, kompetensutveckling och organisatoriska förändringar.
• Säkerställa att vi efterlever och utvecklar standarder som BRC, ISO 14001 och andra relevanta regelverk.
• Samverka med interna och externa intressenter, inklusive myndigheter, leverantörer och kunder.
Driva strategiska projekt för att förbättra processer, kvalitet och miljöpåverkan.
Vi söker dig som har 10 års erfarenhet av arbete inom QEHS-funktion. Vi vill att du har livsmedelsbakgrund, minst 5 år i närtid och dessutom minst 5 års ledarerfarenhet. Du har en kandidatexamen inom teknik eller ett annat relevant område. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med standarder och metoder som BRC, ISO 14001 och Six Sigma, meriterande är ISO 45001. Har du dessutom implementerat denna standard i en verksamhet är det ett extra plus.
Erfarenhet av att leda förbättringsinitiativ och förändringsarbete är viktiga delar av din kompetensprofil.
Vi ser gärna att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift, då du kommer att arbeta både inom företaget och i samverkan med externa partners.
Som person är du kommunikativ, resultatinriktad och har en naturlig förmåga att leda och inspirera andra. Din starka ledarskapsförmåga kombineras med ett engagemang och en vilja att skapa förbättringar som verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder
Det här är en utmanande och utvecklande roll i ett företag med höga ambitioner. Du får möjlighet att leda viktiga projekt och utvecklingsarbete som påverkar hela verksamheten.
På Fazer i Tingsryd erbjuder vi en arbetsplats som sätter personlig säkerhet högt och goda möjligheter till utveckling. Om du är intresserad av en spännande och varierande tjänst där din kompetens värdesätts, ser vi fram emot din ansökan.Om företaget
Fazer är en stark Nordisk aktör inom livsmedel och affärsenheten Fazer Plant Based Drinks är en ledande aktör med huvudfokus inom flytande växtbaserade livsmedel. Företaget var först i världen med kommersiell produktion av havredryck för över 30-år sedan och säljer idag sina växtbaserade produkter till stora delar av världen genom både egna varumärken och andra varumärkesägare.
Fazer Tingsryd, Trensums Food AB omsatte 2023 över 500milj kr och är en del av Fazer Group.
Läs mer om verksamheten i Tingsryd: www.trensums.com
I denna rekrytering har Fazer Tingsryd valt att samarbeta med Flodin Rekrytering & Bemanning.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Peter Flodin 073 325 52 33.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9527583