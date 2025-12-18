Senior Projektör - Fiber & Ledningssamordning - Eltel
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Eltel söker nu en mycket erfaren projektör till sitt team i Bromma, med djup kompetens inom projektering av storskaliga fiber- och lågspänningsnät i komplexa miljöer.
Eltel är en ledande aktör i Norden inom el- och fiberinfrastruktur och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett mer uppkopplat och hållbart samhälle. Hos Eltel får du arbeta i stora, samhällskritiska infrastrukturprojekt med många intressenter och högt tempo, tillsammans med erfarna kollegor och specialister. Rollen passar dig som är van att arbeta i nationella nät med höga krav på struktur, kvalitet och samordning - och som tar ett tydligt ägarskap i projektens genomförandefas.
Som senior projektör arbetar du med projektering, detaljplanering och samordning av större fiber- och lågspänningsprojekt, ofta i tätbebyggda miljöer och med flera parallella aktörer. Du ansvarar för att projekten är tekniskt korrekta, genomförbara och väl samordnade - från planering till färdigt underlag för produktion. Rollen innebär ett stort eget ansvar och ett nära samarbete med beställare, nätägare, myndigheter och entreprenörer.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
• Projektering och detaljplanering av fiber, kanalisation och lågspänningsnät i komplexa ledningsmiljöer
• Ledningssamordning i projekt med flera nätägare och befintlig infrastruktur
• Framtagande av arbetsinstruktioner, checklistor och produktionsunderlag
• Materialbeställningar samt planering och bokning av resurser
• Framtagning av underlag för trafikanordningsplaner, tillstånd och markavtal
• Kontakter med markägare, kommuner, myndigheter och underentreprenörer
• Planering och samordning av avbrott, omläggningar och sambyggnadsprojekt
• Aktivt deltagande i uppstartsmöten och löpande kvalitetssäkring genom projektens genomförandefas
Omfattning: Heltid, start enligt överenskommelse
Anställning: Direktanställning hos Eltel (StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen)
Placering: Bromma
Arbetstider: Vardagar 07:30-16:00, viss flexibilitet samt 48 ATK-timmar/år
DETTA SÖKER VI
• Har flerårig dokumenterad erfarenhet av stora ledningsprojekt inom fiber och/eller lågspänning
• Har arbetat med ett omfattande nationellt fiber- och telekommunikationsnät med höga krav på struktur, dokumentation och process
• Har mycket god förståelse för optiägarskap, fiberstruktur och komplex nätlogik
• Är van att arbeta i och driva projekt i utövande/produktionsnära skede
• Har gedigen erfarenhet av ledningssamordning i tät och komplex infrastruktur
• Har B-körkort
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Är trygg i din yrkesroll, självgående, strukturerad och van att ta ansvar i komplexa projektmiljöer
Meriterande
• Erfarenhet av lokalnätprojektering inom elnät
• Bakgrund som fibertekniker eller tekniker inom entreprenadverksamhet
• Erfarenhet av arbete i större organisationer med etablerade processer och kvalitetskrav
Ett slutsteg i rekryteringsprocessen är en bakgrundskontroll/säkerhetsprövning.
Urval och intervjuer sker löpande - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Adolfbergsvägen 13 (visa karta
)
168 66 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9652511