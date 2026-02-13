Senior Projektledare VVS till Malmö
2026-02-13
Vill du också bli en del av Team GK?
Just nu söker vi senior projektledare inom VVS till vår entreprenadavdelning i Malmö, som vill arbeta med varierade uppdrag!
GK är en ledande skandinavisk teknisk entreprenör och servicepartner, där våra yrkesarbetare är verksamhetens kärna. Hos oss får du möjlighet att planera, samordna och genomföra uppdrag - en roll som kombinerar teknisk problemlösning med kundkontakt.
På GK utvecklar, bygger och driver vi smarta tekniska lösningar som bidrar till att minska klimatavtrycket från både nya och befintliga byggnader. Oavsett byggnadstyp strävar vi efter hållbara lösningar som gynnar både dagens användare och framtida generationer.
Vad kan GK erbjuda dig?
Hos oss på GK är vi måna om varandra. Tillsammans tar vi ansvar, skapar förändring och en inkluderande arbetsplats där alla har utrymme att synas och utvecklas.
Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter
Kollegor som lär sig av varandra och vill varandra väl
En trygg och säker arbetsgivare
Bra förmåner som tjänstebil, pension, försäkringar och friskvårdsbidrag på 5000 kr
Hur kommer ditt uppdrag att se ut?
Som projektledare inom VVS har du ett helhetsansvar för projekten - från kalkyl till avslut. Du är med andra ord en nyckelperson under hela projektets gång. Du arbetar nära projekt, medarbetare och kunder och ser till att alla inblandade har den information och de förutsättningar de behöver för att projektet ska genomföras så effektivt som möjligt. Vi ser gärna att du är fysiskt deltagande i projektet under stora delar av din arbetstid.
Du kommer vara en del av vår entreprenad/ROT-avdelning i Malmö som bedriver både stora och små projekt. På GK har vi högt fokus på och uppmuntrar aktivt interna samarbeten vilket innebär att du, utöver din närmsta grupp, kommer arbeta tätt med övriga discipliner, såsom t.ex. kyla och service.
Du ska bygga upp GK:s position och bidra till merförsäljning inom eget projekt, samt säkerställa att projekt levereras från start till mål avseende kvalitet, tid och ekonomi - med hög kundnöjdhet.

Bakgrund
Vi söker dig som har:
VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom VVS
Minst 5 års erfarenhet av att driva entreprenad/ROT-projekt
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
God analytisk förmåga och förståelse för vad som är kostnadsdrivande i projekten.
God kommunikationsförmåga och social kompetens
Kunskap inom projektekonomi och vana av att ta ekonomiskt ansvar
Erfarenhet av att främja initiativ inom hållbarhet och klimat är meriterande
God kännedom av Wikells
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift
Erfarenhet av försäljning inklusive beräkning av Entreprenad- samt ROT-uppdrag
B-körkort och god datorvana
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är metodisk och strukturerad - planerar, gör tydliga prioriteringar och använder resurser effektivt
Är självgående och lösningsorienterad
Samarbetar bra med både interna och externa parter
Är inkluderande - uppmärksammar andras perspektiv, värderar mångfald och bygger förtroende genom öppenhet och respekt
Är nyfiken - intresserar dig för både egna och andras teknikområden, inspirerar till innovation och klimatsmarta lösningar
Är ansvarstagande - skapar förtroende, är strukturerad och pålitlig, och bidrar till en säker arbetsmiljö

Så ansöker du
Är du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så skicka in din ansökan redan idag.
Provanställning tillämpas.
Bakgrundskontroll: För den här tjänsten kan det bli aktuellt att du som slutkandidat får göra en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll. Syftet är inte att sålla bort utan för att både du och vi ska känna oss trygga med anställningen. Hör av dig till rekryterande chef om du vill veta mer.
På GK kan du vara dig själv och förvänta dig att bli respekterad, oavsett var du kommer ifrån eller vem du älskar. Mångfald och inkludering handlar för oss om att erkänna och respektera varandra - att hitta styrka i det som gör oss lika och olika.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Omfattning
