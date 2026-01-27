Senior projektledare till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Ett stort och verksamhetskritiskt balansprogram inom en nationell systemoperatör för el är i genomförandefas och behöver förstärkning. Programmet syftar till att säkerställa organisationens anslutning till en europeisk samverkansplattform för balanseringstjänster. Uppdraget omfattar att leda ett påbörjat anslutningsprojekt samt att säkerställa en fullskalig implementering av en marknadsbaserad lösning för manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR).
Organisationen söker en senior projektledare med ansvar för genomförande, koordinering och leverans av projektet.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Projektledaren ansvarar för att projektet levereras enligt överenskommen tidplan, budget och mål gentemot beställare och styrgrupp. Det dagliga arbetet innebär att leda och styra projektet både nationellt och i nordisk samverkan genom projektets olika faser.
Uppdraget kan även omfatta ledning av andra utvecklings- och implementeringsprojekt inom verksamhetsområdet.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leverera projektets mål inom givna tids- och kostnadsramar.
Implementera nödvändiga organisatoriska och tekniska förändringar för anslutning till europeisk plattform för automatiskt frekvensåterställningsutbyte enligt gällande regelverk.
Säkerställa fullskalig implementering av lösning för mFRR.
Säkerställa organisatorisk och operativ beredskap internt och externt avseende marknadsdesign.
Säkerställa att drift- och kontrollfunktioner är redo för nytt operativt arbetssätt.
Säkerställa införande och mottagande av IT-utvecklingsleveranser.
Driva projektet enligt etablerade projekt- och IT-styrmodeller.
Planera, följa upp och rapportera projektets framdrift till styrgrupp.
Identifiera och hantera projektets risker enligt gällande rutiner.
Planera, följa upp och kommunicera projektaktiviteter nationellt och i nordisk samverkan.
Obligatoriska krav
Du ska ha högskoleexamen inom teknik, IT eller ekonomi.
Du ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet som projektledare där det ingått kommunikation med beställare, kravställare, leverantörer, verksamhetspersoner och intressenter, förvärvad de senaste 15 åren.
Du ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av energibranschen, förvärvad de senaste 5 åren.
Du ska ha minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat med projekt i internationell miljö, förvärvad de senaste 5 åren.
Du ska ha minst 10 års praktisk erfarenhet av PPS, PROPS, PEJL eller liknande som projektstyrningsmodell.
Du ska ha minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat inom samhällskritisk infrastruktur, de senaste 5 åren.
Du ska ha minst 3 års erfarenhet av att implementera krav enligt nätföreskrifterna SO GL och EB GL, förvärvad de senaste 5 åren.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Meriterande krav
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat för en statlig myndighet med verksamhetsutvecklingsprojekt de senaste 7 åren.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med nordiska projekt/program i elbranschen de senaste 7 åren.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete och utveckling av processer inom elmarknad de senaste 7 åren.
Certifierad eller liknade utbildning inom Agila metoder t ex SAFE eller motsvarande professionell projektledarcertifiering.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
