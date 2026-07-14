Senior projektledare Ombyggnad
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2026-07-14
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eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Vi söker en ny kollega till Ombyggnad i Halmstad
Vill du leda spännande byggprojekt och göra verklig skillnad för våra kunder?
Nu söker vi en engagerad och erfaren projektledare som vill vara med och utveckla framtidens bostäder tillsammans med oss.
Hos oss gör du skillnad
Hos Riksbyggen får du en nyckelroll där du driver ombyggnadsprojekt från idé till färdig leverans. Du arbetar nära kunder, konsulter och entreprenörer och tillsammans med dina kollegor skapar trygghet genom hela processen – alltid med kvalitet, ordning och redan och affär i fokus. Projekten är varierande, från takbyten, fasadrenoveringar eller traditionella stambyten med badrumsrenoveringar till energi- och hållbarhetssatsningar.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av byggprojektledning eller från ledande befattning på byggentreprenadsbolag. Du är van att ha stort eget ansvar och många kontaktytor. Du är insatt och intresserad av de lagar och regler som gäller för byggherreansvaret och arbetsmiljösamordning. Dina kunskaper i logistik och byggnadsteknik är goda.
Du är kvalitetsmedveten och har förmåga att hantera helheten i affären mellan dig och kund. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och gillar att leda projekt framåt med energi och engagemang. Du har en stark förmåga att organisera och strukturera projekt, där ditt fokus på ordning och reda bidrar till goda resultat. Du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Det har lett projekt från analys och projektering till genomförande och avslut, samt ansvarat för budget och prognos.
Du har kunskap inom:
Entreprenadjuridik
Plan- och bygglagen
Arbetsmiljö BAS-P /BAS -U
Byggnadsteknik
Projektekonomi
Hos oss får du:
En fri och utvecklande roll med stort eget ansvar.
Tillhöra ett starkt team och en inkluderande kultur
Möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt
Spännande projekt som gör skillnad för människor och boendemiljöer
Tjänsten är heltid och kräver körkort. När du inte är ute på byggarbetsplatser, träffar kunder eller entreprenörer kommer du att arbeta från vårt kontor i Halmstad tillsammans med dina kollegor.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Låter det som din nästa utmaning?
Din ansökan skickar du till oss via vår hemsida https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobba-hos-oss/
senast den 16 augusti 2026. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så sök redan idag!
Vid frågor om tjänsten, kontakta leveranschef Anna Larsson, telefon: 042-185458 eller epost: anna.x.larsson@riksbyggen.se
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-14Övrig information
Du kan kontakta Unionen på Riksbyggen om du har frågor om tjänsten via ePost-adress: Unionen@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
301 03 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
10002672