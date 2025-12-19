Senior projektledare inom utbildningsfastigheter
2025-12-19
Göteborg växer och förändras snabbt.
Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vi söker nu en senior projektledare med en bred erfarenhet av byggprojektledning till avdelningen för projekt och investering. Vi erbjuder en arbetsplats på en av Sveriges största projektavdelningar inom byggnation med över 130 kollegor - projektledare och andra specialister och en bred projektkunskap. Som kollegor får du också förvaltningens hela kompetens kring långsiktig drift och förvaltning. Projektportföljen på förvaltningen omsätter ungefär 3 miljarder per år. Där återfinns såväl större nyinvesteringar som re-investeringar. Förvaltningen har en hög hållbarhetsprofil där bland annat klimatbudget är en självklarhet i alla projekt.
Våra seniora projektledare är en grundpelare i vår organisation och bidrar både med stabilitet och utveckling i projekten. De är ett stöd såväl för sina kollegor som för linje- och projektorganisationen både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsarbetet. Som Senior Projektledare förväntas du både kunna driva byggprojekten och förstå hur dessa projekt behöver följa de interna processer som finns för beslutshantering, uppföljning och styrning.Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand arbeta som byggprojektledare inom verksamhetsområdet utbildningsfastigheter och där driva projekt och uppdrag från detaljplaneskedet till överlämning av färdig byggnad. I din roll som senior projektledare förväntas du också bidra med din kompetens för att utveckla såväl andra kollegor som verksamheten och kontakten med våra olika samarbetspartners. Det förväntas att du i större utsträckning är stöd i många projekt än att du driver egna.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat
- Att vara ansvarig projektledare för såväl investerings- som reinvesteringsprojekt samt uppdrag i detaljplaneskedet. Som senior projektledare förväntas du också kunna stödja, utveckla och utbilda andra projektledare.
- Att arbeta tillsammans med ansvarig enhetschef i såväl utveckling som framdrift av verksamheten på enheten i de delar som anses lämpligt och möjligt.
- Att vid behov ingå i utvecklingen av verksamhetsområde, avdelning och förvaltning i vår kärnkompetens byggprojektledning och dess skeden samt i kontakten med våra intressenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen i civilingenjör/ högskoleingenjör samhällsbyggnad, arkitektur eller annan likvärdig utbildning. Du har minst 15 års erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen varav 10 år med inriktning mot projektledning. Du har en god kunskap kring att arbeta kundanpassat, skapa projektnytta samt att göra avvägningar gentemot ekonomi. Du har även arbetat strategiskt med genomförbarhet och ekonomi utifrån ett projektperspektiv med fokus på slutprodukten. Du har även erfarenhet inom entreprenadjuridik, LOU, PBL och upphandling.
Det är meriterande om du har eller har haft övergripande utvecklingsuppdrag, haft uppgift att utveckla andra medarbetare och/ eller på andra sätt bidragit till att den organisation du arbetar för idag utvecklats. I utvärderingen kommer vi även se positivt på att du arbetat i/ med en politisk styrd organisation och om du har goda kontaktytor inom göteborgsstad och/ eller kunskaper vi kan få nytta av från en annan liknande organisation.
För att vara intressant för tjänsten så är det viktigt att du arbetar bra både självständigt och tillsammans med kollegor såväl inom som utanför den egna förvaltningen.
Att uttrycka sig väl, på svenska, i tal och skrift är av stor vikt samt kunskap att hantera vanligt förekommande digitala hjälpmedel.
Vidare är du en person som sätter stor vikt vid kommunikation och har en förmåga att verka utifrån ett helhetsperspektiv där förvaltningens övergripande uppdrag beaktas. Du har förmåga att arbeta på ett strukturerat och effektivt sätt samt tillför en positiv attityd till arbetsgruppen.
Övrigt
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Stadsfastighetsförvaltningen
