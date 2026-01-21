Senior Projektledare inom outsourcing av IT-drift
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren projektledare som vill leda en organisation genom en modernisering av IT-driften, med målet att utreda och upphandla en extern IT-driftspartner. Miljön präglas av en IT-verksamhet som idag driftar majoriteten av tjänsterna on-prem, med visst konsultstöd för specifika tjänster. Uppdraget omfattar primärt förstudie samt framtagande av underlag och genomförande av upphandling. Det finns även en option att leda införande och överlämning till förvaltning efter avslutad upphandling.
ArbetsuppgifterPlanera och leda förstudie kopplad till sourcing/outsourcing av IT-drift.
Genomföra behovsanalys samt definiera avgränsningar och begränsningskrav.
Förankra, formulera och strukturera krav samt ta fram underlag inför upphandling.
Genomföra marknadsundersökning och marknadsanalys, inklusive analys av möjliga driftupplägg.
Utreda behov av kommande integrationer i samband med extern drift.
Leda kravställning och genomföra upphandling av IT-driftspartner.
Vid option: leda införande, processleda övergången från egen drift till outsourcad drift, stödja utbildning/information, leda flödes- och acceptanstester samt överlämna till förvaltning.
KravAkademisk utbildning eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt av motsvarande karaktär.
Kunskap och erfarenhet av upphandlings- och sourcingstrategiska frågor kopplade till IT-drift.
Relevant erfarenhet från minst två liknande uppdrag.
Erfarenhet av kommunal IT-drift.
