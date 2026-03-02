Senior projektledare inom digitalisering
2026-03-02
På enheten för digitalisering och inköp väntar spännande och utmanande arbetsuppgifter i en miljö som kännetecknas av problemlösning och prestigelöshet. Vi ansvarar för att tillhandahålla och utveckla stadens centrala digitala infrastruktur och tekniska stöd, samt bistå verksamheterna i att förverkliga sina digitaliseringsmål. Med andra ord är det upp till oss att se till att kommunens verksamheter kan dra nytta av digitaliseringens fulla kraft och arbeta på så moderna, trygga och effektiva sätt som möjligt. Enheten består av specialister inom områden som bland annat IT-infrastruktur, verksamhetsutveckling och informationssäkerhet.
Vill du vara med och forma framtidens digitala arbetssätt i Västerås stad? Som senior projektledare hos oss får du chansen att skapa verklig förändring genom att identifiera utvecklingsmöjligheter och driva igenom smarta, effektivitetshöjande initiativ som gör skillnad för hela stadens verksamheter. Du blir en central del i stadens digitaliseringsresa och driver projekt hela vägen från idé till lyckad implementation.
Du är den som får saker att hända. Som senior projektledare tar du dig an stadsövergripande utvecklingsinitiativ och förvandlar idéer till konkreta resultat. Du planerar, strukturerar och analyserar för att sedan leda dina projekt hela vägen till dess utstakade mål. I rollen möter du ibland utmaningar som kräver att du tänker kreativt, strukturerar upp problembilden och hittar den bästa vägen framåt till lösning och produktionssättning.
Du är drivkraften som säkerställer att projekten håller tidsplan, budget och kvalitet. När så behövs medverkar du aktivt i avtalsuppföljning, kravställning och upphandlingar, där du ser till att stadens intressen alltid tillvaratas.
Eftersom Västerås stads IT-drift är helt outsourcad behöver du ha förmåga att etablera och utveckla samarbetet med våra leverantörer. Du följer upp leveranser och kravställer utifrån ett affärsmedvetet perspektiv. Du bidrar i att ta fram nya rutiner, processer och arbetssätt som höjer kvaliteten och effektiviteten i vår arbetsvardag.
Din kompetens
Du har gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt inom ett eller flera av våra fokusområden, exempelvis IT-infrastruktur, digitalisering, systemsamordning, leverantörsstyrning, automatisering eller processutveckling. Du har erfarenhet av att ta fram nytto-, kostnads- och behovsanalyser med goda resultat, samt förmåga att nå god effekt utifrån satta ramar.
Du har praktisk erfarenhet av upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och affärsutveckling. Du har utmärkt förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande, liksom kunskap om förvaltningsmodellen pm3 eller kompetens inom dataflöden och integrationer.
Som person är du nyfiken och framåtlutad med förmåga att se utvecklingspotential där andra ser hinder. Du älskar att komma med idéer och driver självständigt ditt arbete framåt med energi och engagemang. Eftersom du arbetar med många intressenter, både internt och externt, trivs du i samverkan och skapar naturligt goda relationer. Du är mycket strukturerad och organiserad, vilket leder till att dina projekt når sina mål.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där olika kompetenser kompletterar varandra. Digitaliseringsenheten är stadens nav för IT och digitalisering. Vi kombinerar stöd och styrning i den tekniska utvecklingen. Här präglas vardagen mer av innovation, och genom nära samarbete drar vi nytta av vår samlade kompetens inom teknik, processer och verksamhetsutveckling.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
