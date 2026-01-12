Senior Projektledare HMI och Display Systems
Avaron AB
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som projektledare inom HMI & Display Systems blir du en viktig del i arbetet med utveckling av både hårdvara och mjukvara för inbyggda system. Du leder uppdrag som spänner över hela produktlivscykeln - från koncept och utveckling till vidmakthållande och uppgraderingar av driftsatta produkter. Rollen innebär ansvar för tid, ekonomi och kvalitet samt rapportering till styrgrupp.
ArbetsuppgifterDriva, planera, leda och följa upp projekt och uppdrag inom HMI- och displaysystem.
Säkerställa leverans enligt mål för tid, budget och kvalitet.
Koordinera arbete genom hela utvecklingskedjan, exempelvis krav, design, implementation, integration, verifiering och validering.
Leda eftermarknadsinriktade initiativ, såsom uppgraderingar av befintliga produkter.
Bidra i varierande uppdrag, exempelvis helhetsansvar för projekt, delprojektledning eller ansvar för kalkyl/förstudie.
Rapportera status och resultat till styrgrupp.
KravSenior erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt i komplexa miljöer.
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya uppdrag och bidra tidigt.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat med tydligt resultatfokus.
MeriterandeErfarenhet av arbete med inbyggda system.
Erfarenhet av projekt som omfattar både hårdvara och mjukvara.Så ansöker du
