Senior Projektledare för stora projekt
Ellevio AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Falun
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Senior Projektledare
Sverige och inte minst Stockholm står inför en stor energiomställning. Inom enheten Stora Projekt och Program på Ellevio jobbar vi med de stora strukturella förändringar som planeras för Stockholmsnätet, där syftet är att öka förnyelsen av våra elanläggningar, öka kapaciteten och tillförlitligheten.
Som Senior Projektledare ges du möjlighet att påverka och driva projekten och utvecklingen av elnätet. Du ansvarar för att vi under utförandet uppfyller krav på tid, ekonomi, säkerhet, miljö och kvalité. Du blir ansvarig för stora projekt som drivs i en spännande och komplex miljö där du förutom den tekniska delen representerar Ellevio i kontakten med kunder och entreprenörer.
Du får följa och har ansvar för projektets hela utförande från start till mål i så väl kundanslutningar, exploateringar och reinvesteringar. Du kommer också få möjlighet att delta i arbetet med att utveckla vårt arbete med projektledning, allt från att förbättra arbetssätt till att föreslå nya verktyg eller system. Rollen innebär ett brett kontaktnät och du kommer arbeta såväl internt med kollegor och avdelningar inom Ellevio som externt med kunder, intressenter, konsulter och entreprenörer.
Teamet du ingår i består av ca 15 engagerade, glada och kunniga Projektledare som driver stora projekt runt om i Storstockholmsområdet. I gruppen är det en blandning av fast anställda och konsulter och vi vill nu förstärka vår interna kompetens. Du kommer varva arbete på kontoret med platsbesök.
Om dig
Nu söker vi dig som trivs med att vara projektledare och har minst fem års erfarenhet av projektledning inom elkraft, bygg eller infrastrukturområdet. Det är meriterande om du drivit elkraftprojekt på de högsta spänningsnivåerna och varit samordnande projektledare. Du har även tidigare erfarenhet och kunskap inom avtals-/entreprenadjuridik och förhandlingar.
Du har relevant högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Då mycket av vår kommunikation sker på svenska behöver du vara flytande i svenska i både tal och skrift, men du behöver även ha goda kunskaper i engelska då det kan förekomma gentemot leverantörer.
Som Senior Projektledare behöver du ha en mycket god kommunikativ förmåga samt vara trygg och stabil i såväl din kompetens som i dig själv. Du har ett tydligt driv och en strukturerad metodik för att driva dina projekt framåt från start till avslut. Vi ser gärna att du är utvecklingsorienterad och har erfarenhet och intresse av att utveckla processer och arbetssätt kopplat till projektledning. Vidare behöver du ha en god social förmåga och du trivs och har fallenhet för att samarbete med olika parter och intressenter. Du är anpassningsbar och har även ett sinne för att identifiera win-win lösningar som tar projekten framåt.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-femte året i rad!
Ta reda på mer!
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 11/9.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jan Karlsson på jan.karlsson@ellevio.se
eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
eller på 070 283 49 90.
Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Tjänsten är säkerhetsklassad. I enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs registerkontroll och säkerhetsintervju innan anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9668554