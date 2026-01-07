Senior Projektcontroller
Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som ex.v fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och en filial i Kroatien. Vi är drygt 400 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Projects International LtdSenior Projektcontroller
Vi söker nu en Senior Projektcontroller som vill ta en ledande och affärsnära roll i våra projekt. I denna roll blir du en strategisk partner till projektledare, verksamhet och ledning med ansvar för att säkerställa hög kvalitet i den ekonomiska styrningen, långsiktighet i beslutsunderlag och utveckling av våra arbetssätt. Du förväntas bidra med både operativ skärpa och strategiskt perspektiv.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som Senior Projektcontroller har du ett övergripande ansvar för ekonomistyrning, uppföljning och analys av våra projekt. Du är involverad redan i tidiga skeden för att utmana antaganden, säkerställa realistiska kalkyler och skapa förutsättningar för lönsamma och välstyrda projekt. Genom löpande prognoser, avvikelseanalyser och scenarioanalyser stödjer du projektledare i både operativa och strategiska beslut.
Rollen innebär ett tydligt rådgivande ansvar gentemot projektledning och ledning, där du bidrar med kvalificerade analyser och rekommendationer. Du ansvarar för rapportering av projektens ekonomiska status till ledning och andra intressenter och säkerställer transparens och kvalitet i beslutsunderlagen.
Som senior i rollen förväntas du även driva utveckling av processer, rutiner och verktyg inom projektuppföljning och projektredovisning samt fungera som bollplank och kunskapsstöd inom organisationen. Du är delaktig i månadsbokslut och säkerställer att projektens ekonomiska information är korrekt, uppdaterad och i linje med företagets övergripande ekonomiska styrning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande och flera års erfarenhet av kvalificerad projektcontrolling eller ekonomistyrning i projektintensiva verksamheter. Du har en mycket god förståelse för affärslogik, projektredovisning och finansiell analys, och är van att arbeta självständigt med komplexa frågeställningar.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av affärs- och projektsystem, med stor fördel SAP som vi använder oss av. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din kompetens, kommunikativ och ha förmågan att utmana och påverka på ett konstruktivt sätt. Du är analytisk, strukturerad och har ett helhetsperspektiv - samtidigt som du har öga för detaljer när det krävs.
Du är varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Sundman,fredrik.sundman@linjemontage.se
, om du vill veta mer om tjänsten eller föra en öppen dialog kring en gemensam framtid.
Vi sköter rekryteringen självaVi uppskattar alla erbjudanden om hjälp med rekrytering, men vi har valt att hantera denna process internt. Vi ber därför vänligen att inga externa rekryteringsföretag kontaktar oss angående denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
