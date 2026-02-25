Senior Produktionsutvecklare
Norén & Lindholm AB / Elektronikjobb / Eskilstuna Visa alla elektronikjobb i Eskilstuna
2026-02-25
Vill du vara med och utveckla en modern, datadriven produktion där teknik, automation och analys driver nästa steg? Westermo söker nu en Produktionutvecklare till vårt team inom Operational Project & Development. Rollen är en viktig del i vår fortsatta utveckling av processer och tekniska lösningar, du får en nyckelroll i att forma hur Westermos fabrik i Stora Sundby utvecklas framåt.
Westermo är ett internationellt teknikbolag med hjärtat i Stora Sundby utanför Eskilstuna. Här finns vår huvudfabrik och vårt globala core plant - navet för industrialisering och metodutveckling. Vi befinner oss i en spännande fas med investeringar, teknikutveckling och ökat fokus på smart och effektiv produktion.
Nu söker vi en Senior Produktionsutvecklare som vill kombinera teknisk fördjupning med utvecklingsarbete nära produktionen.
Om rollen
Detta är en senior roll där du arbetar operativt med att utveckla vår produktion med fokus på industrialisering, automation och datadrivet förbättringsarbete.
Du driver projekt och initiativ som syftar till att förbättra flöden, kvalitet och kapacitet samtidigt som du är med och utvecklar arbetssätt, metoder och standarder.
Ditt uppdrag innefattar bland annat att:
Industrialisera nya produkter och processer
Arbeta med automationslösningar och teknisk utveckling i produktionen
Använda data och maskindata för analys och förbättring av processer
Utveckla och förbättra arbetssätt, metoder och standarder
Driva digitalisering och bidra till utvecklingen av en smart fabrik
Du arbetar nära produktionen och samarbetar med funktioner som R&D, kvalitet och inköp
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt stark, analytisk och trygg i din kompetens. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt i en liknande roll och tar naturligt en ledande position i tekniska frågor.
Du trivs i en miljö där du får kombinera operativt arbete med utveckling och där du är med och driver förändring i praktiken.
Vi ser att du har:
Akademisk utbildning, gärna civilingenjör
Gedigen erfarenhet av produktionsutveckling och industrialisering
Erfarenhet av att arbeta datadrivet och analysera produktionsprocesser
Förmåga att driva arbete framåt, både självständigt och i samarbete med andra
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av automation, digitalisering eller arbete i större industribolag
Westermo erbjuder
Hos Westermo får du en central roll i utvecklingen av vår produktion. Du arbetar nära verksamheten, med stort mandat och möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.
Här finns en tydlig ambition att utveckla en modern och datadriven produktion, där du blir en nyckelperson i den resan.
Arbetsmiljön präglas av korta beslutsvägar, högt engagemang och ett nära samspel mellan idé och genomförande.
Placering: Stora Sundby, med viss flexibilitet mot Västerås.
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 15 mars. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka.
I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Månadslön - Fast lön
Norén & Lindholm AB (org.nr 556674-5047), http://norenlindholm.se/
För detta jobb krävs körkort.
