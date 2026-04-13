Senior Produktionstekniker Västerås
Om uppdraget
I rollen som produktionstekniker ansvarar du för att utveckla och effektivisera produktionsprocesser med fokus på kvalitet, produktivitet, arbetsmiljö och leveranssäkerhet. Du arbetar nära produktion, operatörer och ledning i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter
Utveckla produktionsmetoder för ökad produktivitet och kvalitet
Kartlägga och optimera produktionsflöden samt layout av produktionsytor
Hantera inköp och godkännande av produktionsutrustning och hjälpmedel
Ta fram operationsbeskrivningar tillsammans med operatörer och montörer
Upprätta underhållsinstruktioner (TPM) i samarbete med produktion och service
Delta i daglig styrning och handlingsplansmöten
Arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor
Mäta och uppdatera sedeltider löpande
Lösa akuta produktionstekniska problem
Hantera produktvårdsärenden kopplade till produktion
Bidra till förbättringsarbete och engagera teamet
Föreslå och driva investeringsprojekt
Förväntade leveranser
Förbättrade produktionsflöden och ökad effektivitet
Dokumenterade och implementerade arbetsinstruktioner
Minskade störningar och snabb problemlösning i produktion
Bidrag till kontinuerligt förbättringsarbete och investeringsinitiativ
Din profil
Obligatoriska kompetenser
Erfarenhet av FMEA-verktyg
Erfarenhet av 8D / CAPA
Erfarenhet av PPAP-dokumentation
Kunskap om ISO 9001 och QMS-system
Förståelse för IEC 62443 och OT-miljöer
Flerårig erfarenhet som produktionstekniker eller liknande roll
Meriterande färdigheter
Erfarenhet från tillverkningsindustri i komplex miljö
Erfarenhet av investeringsprojekt inom produktion
Vana att arbeta nära operativ produktion och ledning
Personliga egenskaper
Lösningsorienterad och handlingskraftig
Strukturerad med god dokumentationsförmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Drivande i förbättringsarbete
Övrig information
Plats: Västerås Omfattning: 100% (40h/vecka) Distans: 0% Period: 5 maj 2026 - 31 dec 2026 Sista dag att ansöka är 21 april 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
