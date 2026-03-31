Senior Produktionstekniker / Teamledare
Vi söker nu en senior produktionstekniker med teamledaransvar till ett uppdrag hos vår kund inom avancerad tillverkningsindustri. Kunden befinner sig i en expansiv fas med flera pågående och kommande produktionsprojekt, där fokus ligger på industrialisering, effektivisering och förbättrade produktionsflöden.
Om uppdraget:
I denna roll kommer du att arbeta nära produktionen och bidra till utvecklingen av tillverkningsprocesser för komplexa produkter inom undervattenssegmentet. Uppdraget kombinerar produktionstekniskt arbete med ett koordinerande teamledaransvar, där du får en central roll i att driva förbättringsarbete och säkerställa effektiva produktionsflöden.
Du kommer bland annat att:
Kravställa och granska konstruktionsunderlag ur ett producerbarhets- och testbarhetsperspektiv
Specificera behov av verktyg och fixturer
Skapa tillverkningsberedningar och arbetsinstruktioner
Ge tekniskt stöd till monteringspersonal
Utbilda medarbetare i nya metoder och arbetssätt
Följa upp och kvalitetssäkra tillverkningsprocesser
Driva och koordinera förbättringsarbete enligt Lean-principer
Fungera som teamledare och samordna arbetet inom gruppen
Du kommer att arbeta i nära samarbete med funktioner som inköp, produktionsplanering, projektledning och utveckling.
Din Profil:
8-12 års erfarenhet inom produktionsteknik
Erfarenhet av arbete med komplexa produkter, gärna inom mekanik och/eller elektronik
Dokumenterad kunskap inom Lean Production
Erfarenhet av tillverkningsberedning och framtagning av arbetsinstruktioner
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i organisationer
God kommunikativ förmåga och vana att ta ansvar
Erfarenhet av eller intresse för teamledarskap
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Övrig information:
Arbetsmodell: På plats
Säkerhetsprövning: Ja, krävs innan uppdragsstart
Detta är ett konsultuppdrag där du får möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö och bidra till utvecklingen av framtidens produkter inom ett högspecialiserat område. Så ansöker du
