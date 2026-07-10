Senior Produktionsplanerare
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du ta en nyckelroll i att utveckla framtidens planeringsprocesser i en tillverkande verksamhet med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet? I den här rollen får du arbeta nära kärnan i verksamheten och bidra till att skapa en robust, effektiv och långsiktigt hållbar produktionsplanering.
Du kombinerar operativt ansvar med strategiskt förbättringsarbete och blir viktig i arbetet med att skapa struktur, utveckla arbetssätt och stärka planeringsförmågan genom hela värdekedjan. Här får du stor möjlighet att påverka processer, metodik och samarbete mellan flera centrala funktioner i verksamheten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en komplex miljö där planering, affärssystem och verksamhetsutveckling möts.
ArbetsuppgifterDu skapar, underhåller och vidareutvecklar produktionsplaner för att säkerställa kapacitet, leveransprecision och effektivt resursutnyttjande.
Du utvecklar metodik, processer och arbetssätt inom produktionsplanering.
Du arbetar strukturerat med materialförsörjning och bidrar till ett effektivt materialflöde genom hela värdekedjan.
Du utvecklar rutiner och standardiserade arbetssätt i affärssystemet IFS.
Du driver förbättringsinitiativ inom planering, supply chain och verksamhetsprocesser.
Du leder eller deltar i projekt inom verksamhetsutveckling, digitalisering och processförbättringar.
Du samarbetar nära produktion, inköp, logistik, projektledning och andra nyckelfunktioner.
KravFlerårig erfarenhet av produktionsplanering, materialplanering eller motsvarande roll.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom Supply Chain Management.
Mycket god kunskap om affärssystem och processutveckling.
Erfarenhet av att utveckla och implementera planeringsmetoder och arbetsprocesser.
Erfarenhet av projektledning och förändringsarbete.
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från tillverkande industri.
Kunskap inom S&OP, MRP och kapacitetsplanering.
Erfarenhet av ERP-implementeringar eller större systemutvecklingsprojekt.
Erfarenhet av IFS.
Certifiering inom projektledning eller supply chain.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049675-2095719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan (visa karta
)
732 31 ARBOGA Jobbnummer
9998964