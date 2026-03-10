Senior Product Quality Engineer till Mycronic!
2026-03-10
Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag - och imorgon. Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv. Välkommen till Mycronic!
Mycronic fortsätter att växa inom en stor variation av branscher och divisionen Pattern Generator (PG) som du kommer att tillhöra har idag en unik position på marknaden som världens främsta leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker. Alla skärmar med hög upplösning du ser, oavsett om det är en TV, telefon, surfplatta eller Apple Watch, så är Mycronics maskiner en del av tillverkningsprocessen.
Som Senior Product Quality Engineer tillhör du avdelningen Product Quality Center bestående av 8 teammedlemmar med hög kompetens inom compliance- och kvalitetsområdet. Förutom ditt närmsta team kommer du att ha ett tätt samarbete med vår R&D-organisation - både konstruktörer inom mekanik, mekatronik, elektronik, våra mjukvaruteam, projektledare, arkitekter och produktion. Våra produkter inom PG-divisionen har en hög teknisk komplexitet och består av många samverkande delstystem som ställer höga krav på kvalitet- och riskhantering. I och med en ökad utvecklingstakt, högre produktionsvolymer och kortare ledtider blir ett strukturerat och proaktivt kvalitetsarbete allt viktigare. Här får du möjligheten att jobba i en mycket viktig och central roll i arbetet med att både identifiera och förebygga risker tidigt i våra utvecklingsprojekt. Du bidrar till att riskanalyser genomförs i rätt tid, med rätt djup och att kvalitet och lärdomar från avvikelser och incidenter omsätts i långsiktiga och förebyggande förbättringar i vårt sätt att arbeta. Detta är således en roll för dig som vill göra verklig skillnad i en tekniskt avancerad miljö, där kvalitet, systemförståelse och förbättringsarbete är avgörande för vår fortsatta framgång. Dina arbetsuppgifter
Organisationen har idag en stark operativ leveransförmåga och din uppgift blir att ytterligare förstärka det systematiska kvalitetsarbetet genom att driva rotorsaksanalyser med hög kvalitet, skapa struktur och säkerställa att våra kvalitetskrav inte bara är definierade, utan också efterlevs i praktiken. Du bidrar även till att förbättra arbetssätt (Ways of Working) för proaktiv produktkvalitet genom att identifiera förbättringsområden i det praktiska arbetet och föreslå konkreta, värdeskapande förbättringar i nära samarbete med Product Quality Area Manager och Product Quality Center.
Du kommer exempelvis...
Säkerställa att Critical To Function / Critical To Quality kriterier identifieras, dokumenteras, analyseras och hanteras systematiskt, samt genomföra DFMEA eller Change-FMEA i ny- och vidareutvecklingsprojekt.
Fånga upp och strukturera "tyst kunskap" från ingenjörer, systemarkitekter, operations och serviceorganisationen samt utmana antaganden när risker är kända men inte tydligt adresserade.
Säkerställa en tydlig formulering av risker, åtgärder och verifieringsplaner.
Säkerställa att insikter från avvikelser och problem återspeglas i uppdaterade riskanalyser och kommande konstruktionsarbeten.
Säkerställa ett system- och livscykelperspektiv genom att integrera tvärfunktionell input från R&D, Operations och serviceorganisationen.
Facilitera effektiva rotorsaksworkshops och coacha projekt-, utvecklings-, operations- och serviceteam i genomförande.
Vi söker dig som
Detta är en roll för dig som trivs i en högteknologisk miljö och i en kultur där man både utmanar och hjälper varandra. Vi ser att du har förmågan att lyfta våra processer till nästa nivå, guida verksamheten och se det långsiktiga perspektivet. Utöver det är du en person som tar egna initiativ och aktivt nätverkar för att skapa resultat och driva förändring. Du har en bra fingertoppskänsla för hur man både kan utmana och få människor att tänka till, visa på värdet av ett mer fokuserat och strukturerat kvalitetsarbete men utan att för den delen stanna upp vår utvecklingstakt.
Utöver det har du...
En högskole eller civilingenjörsexamen inom elektronik, mekanik, mekatronik eller liknande
Flerårig arbetslivserfarenhet inom kvalitetsområdet och dokumenterad erfarenhet av att tillämpa xFMEA, DfX och strukturerad rotorsaksanalys (RCA) i verkliga projekt.
Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa Design for Manufacturing, Testability och Serviceability (DfM, DfT, DfS) i utvecklings- och omdesignarbete.
Erfarenhet av arbete med komplexa produkter innehållande både hård- och mjukvara
Erfarenhet av samarbete med både R&D, produktion och service
Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du...
Har erfarenhet från utvecklingsprojekt av lågvolymprodukter
Är flytande i svenska
