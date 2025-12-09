Senior processutvecklare
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2025-12-09
Publiceringsdatum2025-12-09
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi söker en erfaren processutvecklare till enhet Kvalitet som vill vara en central del i att forma och förbättra våra processer, driva förändringar och arbeta i nära samarbete med olika funktioner.Dina arbetsuppgifter
Som processutvecklare arbetar du för att förbättra och effektivisera våra processer. Du kommer att arbeta nära tvärfunktionella team för att identifiera förbättringsområden och skapa innovativa lösningar som gör skillnad. I arbetet ingår både strategiska och operativa delar och du kommer bland annat:
- Stödja chefer och medarbetare i att arbeta processorienterat
- Ta fram och förvalta ramverk, metoder och modeller för processutveckling
- Planera och genomföra utbildningar, workshops och kunskapshöjande insatser
- Kartlägga, analysera och utveckla verksamhetens processer
- Främja ett ständigt förbättringsarbete i hela organisationen
- Vara drivande i förändrings- och kulturförflyttningen mot ökad helhetssyn och tvärfunktionellt
- Fungera som facilitator och rådgivare i processrelaterade projekt och initiativ.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med stort utrymme att forma ditt arbete och hos oss får du möjlighet att påverka göteborgarnas vardag och bidra till Göteborgs stadsutveckling. Hos oss får du:
- Engagerade kollegor, ett klimat där idéer välkomnas och en organisation som står inför spännande förändringar
- Goda möjligheter till kompetensutveckling och professionellt stödKvalifikationer
Vi söker dig med universitetsexamen eller motsvarande utbildning/erfarenhet inom verksamhetsutveckling. Utöver detta har du:
- Flerårig erfarenhet av processutveckling och processkartläggning
- Goda kunskaper i metoder och modeller för processarbete (t.ex. Lean, värdeflödesanalys)
- Erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsarbete, gärna i större eller komplexa organisationer
- Erfarenhet av att driva projekt och samarbeta tvärfunktionellt
- God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Meriterande:
- Erfarenhet från offentlig sektor och näringslivet
- Utbildning inom förändringsledning eller kvalitets-/processledning
- Erfarenhet av digitala verktyg för processmodellering, exempelvis 2c8.
Vi söker dig som är driven, kreativ och trivs med förändringar. Du har god förmåga att skapa relationer och bygga förtroende med förståelse för det gemensamma uppdraget. Du har mycket god förmåga att kommunicera, facilitera och skapa engagemang som inspirerar andra att tänka nytt.
Är du är redo att ta nästa kliv i din karriär och bidra till en inspirerande arbetsmiljö? Skicka in din ansökan redan idag! Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Skeppsbron/Postgatan 10.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
På grund av julledigheter kan återkoppling dröja något längre än vanligt.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
