Senior Power BI-specialist
2026-03-27
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kommer in i en tandvårdsverksamhet inom offentlig sektor som vill vidareutveckla sin BI- och rapporteringsförmåga. Verksamheten har cirka 25 enheter och behöver tydligare uppföljning av ekonomi, utförda åtgärder och patientrelaterad information. Fokus ligger på att göra rapporter och dashboards mer användbara, överskådliga och lättillgängliga för olika målgrupper.
Uppdraget passar dig som trivs nära verksamheten och vill omsätta data till konkreta beslutsunderlag. Du arbetar tätt tillsammans med interna medarbetare, vilket innebär ett naturligt fokus på dialog, dokumentation och kunskapsöverföring. Här får du bidra både operativt och rådgivande i en miljö där kvalitet, struktur och användarnytta står i centrum.
ArbetsuppgifterVidareutveckla och förfina rapporter för uppföljning av ekonomi och utförda åtgärder.
Ta fram översiktsbilder, dashboards och förbättrade tabellayouter för olika typer av användare.
Arbeta med tabulära datamodeller och rapportutveckling i Power BI.
Analysera och justera datainnehåll, exempelvis kring timintäkt, tandteknikerkostnader, listade patienter per klinik och tidstyper.
Ta fram rapportering kopplad till vårdtid baserat på tid i Clinics.
Bidra till presentationer och rapportlayout för kvalitetsregisterrelaterad information.
Dokumentera genomförda anpassningar och arbetssätt på ett strukturerat sätt.
Samarbeta nära verksamheten för att säkerställa relevans, kvalitet och kontinuerlig kompetensöverföring.
KravMångårig erfarenhet av Power BI.
Mångårig erfarenhet av tabulära datamodeller.
Erfarenhet av tabulära kuber.
Erfarenhet av databasmodellering i SQL Server.
Erfarenhet av ett strukturerat arbetssätt och etablerade arbetsprocesser.
Erfarenhet av att dokumentera genomförda anpassningar, införanden eller liknande.
God kommunikativ förmåga mot olika målgrupper, både verbalt och digitalt.
Erfarenhet av liknande uppdrag.
MeriterandeErfarenhet av dataanalys inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av DevOps.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
