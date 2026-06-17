Senior Pega Developer
Sveriges A-Kassor / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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Vi söker en Senior Pega Developer för att stärka vårt team inom utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska lösningar baserade på Pega-plattformen. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhet, arkitekter och utvecklingsteam för att säkerställa robusta, skalbara och effektiva lösningar.
Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system samt deltagande i tekniska vägval och lösningsdesign.Dina arbetsuppgifter
Design och utveckling av lösningar i Pega Platform.
Kravanalys och teknisk specifikation.
Integration mot interna och externa system.
Säkerställande av kodkvalitet och efterlevnad av etablerade utvecklingsprinciper.
Teknisk rådgivning och stöd till projekt och team.
Medverkan i arkitektur- och designbeslut.Kvalifikationer
Obligatoriska krav
Minst 7 års erfarenhet av systemutveckling.
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i Pega Platform.
Dokumenterad erfarenhet av implementation och konfigurering av komplexa Pega-lösningar.
Erfarenhet av integrationsutveckling med REST- och SOAP-tjänster.
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Certifiering som Pega Senior System Architect (SSA) eller Lead System Architect (LSA).
Erfarenhet av större transformations- eller digitaliseringsprojekt.
Erfarenhet av DevOps, CI/CD och automatiserade testprocesser.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller större organisationer.Dina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och analytisk person med god samarbetsförmåga. Du är självgående, tar ansvar för leveranser och har förmåga att omsätta verksamhetskrav till hållbara tekniska lösningar.
Om detta gäller en upphandling eller ett uppdrag via Arbetsförmedlingen där ni redan har en kandidat i åtanke, kan jag hjälpa dig formulera kraven på ett sätt som är professionellt, realistiskt och juridiskt mindre känsligt, samtidigt som de speglar den kompetensnivå ni faktiskt behöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Teams
E-post: rekrytering@sverigesakassor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges A-Kassor Arbetsplats
Sveriges A-Kassor Jobbnummer
9967369