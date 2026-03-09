Senior Network Architect till Shibuya
Perido AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad planering i en global och datadriven verksamhet? Motiveras du av att förbättra flöden, stärka leveransförmåga och skapa affärsnytta med hjälp av analys och digitala lösningar? Då kan detta vara nästa steg för dig. Läs vidare!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Perido söker nu en Senior Network Architect till Shibuya, ett svenskt techbolag som levererar säkra IT-lösningar med lokal förankring. Med sin expertis inom IT-drift, moln, säkerhet och support hjälper de verksamheter att växa. Hos Shibuya blir du en del av en organisation med hög teknisk kompetens och ett starkt samarbetsklimat. Tjänsten är placerad i Solna, där du inledningsvis förväntas vara på plats under upplärningsperioden. När du har kommit in i rollen finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan.Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för hela leveransen inom Data Center Interconnect (DCI) och DWDM - från behovsanalys och teknisk design till installation, drift och vidareutveckling. Du arbetar nära både kunder och tillverkare och har ett helhetsansvar för tekniska lösningar genom hela livscykeln.
Tjänsten innefattar även tekniskt kundansvar (TAM) för ett begränsat antal kunder där du säkerställer stabil drift, hög kvalitet och långsiktig utveckling. Rollen kan anpassas och bli mer teknikorienterad eller mer pre-sales-inriktad beroende på din profil.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Teknisk pre-sales mot större organisationer
Framtagning av RFI/RFP/RFQ
Design och presentation av DWDM-lösningar
Projektplanering och implementation
Installation och driftsättning
Incidenthantering och felsökning i dialog med TAC
System- och lösningsdokumentation
Framtagning av BoM och kvalitetssäkring av komponentval
Dina egenskaper
Vi söker en senior och självgående person som trivs i en stabil och långsiktig roll. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina leveranser och driver dina uppgifter framåt med ett metodiskt angreppssätt. Du har god analytisk förmåga, är bekväm med komplexa tekniska underlag och har lätt för att kommunicera med både tekniska specialister och beslutsfattare. Du trivs i samarbete med andra men är lika trygg i att arbeta självständigt och proaktivt.
Du är varmt välkommen med att skicka in en ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Minst 3 års erfarenhet av DWDM/DCI-miljöer
God kunskap inom SAN, Fibre Channel och Ethernet
Förståelse för komplexa och dynamiska nätmiljöer
Erfarenhet av administrativa verktyg (Office, SharePoint)
Svenskt medborgarskap
Flytande svenska och engelska
Meriterande:
Eftergymnasial teknisk utbildning
Lång kundnära erfarenhet inom nätverk/arkitektur
Vana att arbeta mot IT-chefer och tekniska beslutsfattare
Erfarenhet av optiska nätverk och DWDM-arkitektur
Bakgrund från större DWDM-tillverkare
Kunskap i VisioTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader genom Perido, därefter med ambition att anställas av kunden. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35648 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9784115