Senior .Net System utvecklare
Furberg, Robin Leif / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furberg, Robin Leif i Göteborg
Fullständig jobbeskrivning
Vi söker en erfaren Senior .NET Systemutvecklare som vill arbeta med moderna webbapplikationer och bidra till utvecklingen av framtidens systemlösningar. Hos oss blir du en viktig del av ett utvecklingsteam där samarbete, innovation och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla och förbättra befintliga system i C#, ASP.NET och MS SQL Server
Utveckla nya funktioner och lösningar tillsammans med teamet
Delta i tekniska förbättringar, buggrättningar och systemmigreringar
Arbeta med frontend i Angular och JavaScript
Påverka både teknikval och arbetssätt i teamet
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av systemutveckling inom .NET och C#
Har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Är van att jobba i team och i agila utvecklingsmiljöer
Är engagerad, prestigelös och lösningsorienterad
Vill vara med och driva både tekniska och organisatoriska förbättringar
Vi erbjuder
Flexibelt arbetssätt med möjlighet till hybridarbete (kontor + distans)
Frihet under ansvar och en kultur som främjar samarbete
Friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter som afterworks och teamdagar
Tid för att utforska nya tekniker och idéer
Moderna kontorslokaler i centrala GöteborgSå ansöker du
Skicka in din ansökan via Indeed redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor eller kontakt, ring eller sms:a Robin Furberg på 0721829544
Jobbtyp: Heltid
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: robinfurberg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Furberg, Robin Leif Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9595600