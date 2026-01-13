Senior Nätarkitekt inom WiFi
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren nätarkitekt som kan stötta i vidareutvecklingen av en offentlig verksamhets tjänsteplattform för nätverk, med särskilt fokus på trådlösa nät (WiFi). Du blir en viktig del i att stärka nätarkitekturen för en större enterprise-miljö och skapa förutsättningar för stabil, säker och skalbar trådlös infrastruktur för både dagens behov och framtida initiativ såsom IoT och välfärdsteknik.
ArbetsuppgifterGenomföra översyn och analys av befintlig nätarkitektur för trådlösa nätverk.
Ta fram och vidareutveckla WLAN-design samt RF-design.
Utveckla nätinfrastrukturens stöd för IoT och välfärdsteknik.
Ge tekniskt stöd kopplat till mätutrustning och mätningar med Ekahau (Sidekick).
KravLång erfarenhet av Cisco Wireless.
Minst CCNP-certifiering.
Erfarenhet av verktyg för WiFi-optimering från Ekahau.
Erfarenhet av Ekahau Sidekick i samband med mätning och analys.
Erfarenhet av att ta fram nätverksarkitektur för enterprise-miljö inom offentlig förvaltning (10 000+ användare).
