senior löneadministratör
Randstad AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-11-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Solna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad Finance söker nu för kunds räkning en senior löneadministratör med placering i Solna. Vår kund befinner sig i en spännande expansionsfas och arbetar med att centralisera sin löneprocess. Du kommer initialt att anställas som konsult hos oss på Randstad Finance med en tydlig ambition om övergång till direkt anställning hos kunden efter 6 månader - för rätt kandidat finns även möjligheten till direktrekrytering. Du kommer att spela en viktig roll i löneteamet och arbeta med hela lönekedjan, rollen är hybrid med krav på att arbeta 3 dagar i veckan på kontoret i Solna (10 minuter promenad från Solna station).
Exempel på arbetsuppgifter:
• Fullständig löneberedning och hantering av tidrapporteringssystem med stor volym hantering av löner för kollektivanställda.
• Ansvar för komplex tidrapportering, avvikelser samt beräkning och hantering av OB- och övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal.
• Vara en nyckelperson i att besvara lönerelaterade frågor internt från medarbetare, samt ge rådgivning till chefer gällande tolkning av kollektivavtal och löneregler.
• Ansvara för arbetsgivardeklarationer och lönerelaterad redovisning.
• Genomföra avstämningar av lönerelaterade konton.
• Upprätta och utfärda arbetsgivarintyg.
• Hantera rapporteringar och statistik till myndigheter och interna intressenter.
• Vara en nyckelperson i att besvara lönerelaterade frågor internt från medarbetare samt från kunder på bolagets olika enheter.
Vi söker dig som är en trygg och självgående expert inom löneområdet.
Ansvarsområden
Randstad Finance har ett långt och framgångsrikt samarbete med kunden och har tidigare hjälpt dem att förstärka sina team. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Kvalifikationer och erfarenhet för att vara aktuell för rollen:
• Minst 8 års yrkeserfarenhet som löneadministratör och erfarenhet av att ha arbetat med samtliga delar i lönekedjan.
• Eftergymnasial utbildning inom lön (t.ex. YH-utbildning) OCH minst 8 års erfarenhet inom lön.
• Alternativt: Om du saknar eftergymnasial utbildning ska du som komplement ha minst 10+ års yrkeserfarenhet i rollen som löneadministratör och fortsatt ha arbetat med samtliga delar i lönekedjan.
• Flerårig och dokumenterad erfarenhet av löneprocesser för kollektivanställda/arbetare.
• Mycket god vana av att arbeta med komplex tidrapportering och hantering av OB-tillägg.
• Erfarenhet av lön från branscher som service, fastighet, industri eller liknande ses som mycket meriterande.
• God kunskap om tillämpliga lagar och regler inom löneområdet.
• Flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift.
• Mycket god kommunikationsförmåga och förmåga att hantera konfidentiell information med hög integritet.
• God systemvana och erfarenhet av redovisning.
Meriterande:
• Erfarenhet av lönesystemet Flex HRM.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9607243