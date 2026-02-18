Senior Linux Platform Developer
2026-02-18
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior plattformsutvecklare till ett konsultuppdrag i en högteknologisk och säkerhetskritisk miljö kopplad till avancerade radarsystem. Du blir en del av ett plattformsteam som arbetar nära både mjukvara och hårdvara, och du är involverad genom hela produktlivscykeln - från design och implementation till test och leverans.
Rollen ingår i ett större tvärfunktionellt team av utvecklare och specialister, samt ett mindre team med fokus på plattformslösningar för SDU och MRC. Arbetet sker både vid skrivbord och i labbmiljö, och du förväntas ta ett helhetsperspektiv, arbeta strukturerat och driva aktiviteter framåt i ett agilt arbetssätt.
ArbetsuppgifterDesigna, utveckla och vidareutveckla plattformslösningar
Arbeta med integration mellan mjukvara och hårdvara
Bygga och förbättra CI/CD-flöden
Utveckla och underhålla testautomation
Bidra till systemdesign i en komplex och säkerhetskritisk miljö
Planera och driva tekniska aktiviteter självständigt i teamet
KravMinst 8 års erfarenhet inom relevant område
Civilingenjörsexamen eller motsvarande högre akademisk examen inom relevant disciplin
Mycket goda kunskaper inom mjukvaruutveckling och plattformsutveckling
Erfarenhet av Linux
Erfarenhet av SELinux
Erfarenhet av CI/CD
Erfarenhet av testautomation
God kännedom om RHEL-baserade system
God kännedom om LDAP
God kännedom om Kerberos
God kännedom om brandväggar
God kännedom om nätverk
Intresse för systemdesign och ett tvärdisciplinärt arbetssätt
Förmåga att planera och driva aktiviteter självständigt
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i labbmiljöSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7254631-1848373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
