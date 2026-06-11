Senior Linux Platform Developer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-11
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Ta nästa steg i en bred roll där du utvecklar och integrerar Linux-baserade plattformar i en tekniskt avancerad miljö.
Här får du arbeta nära produkten i en senior roll med fokus på Linux-plattformsutveckling, integration och automation. Du blir en del av en miljö med högt tempo där samarbete och tydlig kommunikation är viktigt.
Om rollen
Senior roll inom Linux-baserad plattformsutveckling.
Brett ansvar med både mjukvaruutveckling och systemintegration.
Passar dig som trivs i en föränderlig och tekniskt krävande miljö.
Det här kommer du göra
Utveckla och vidareutveckla Linux-plattformar.
Arbeta med integration i system och närliggande produktutveckling.
Bidra till automation, DevOps-flöden och CI/CD.
Hantera nätverk, routing och brandväggar i plattformsnära arbete.
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av Linux OS.
Kunskap inom nätverk, routing och brandväggar.
Erfarenhet av scripting och automation.
Vana av arbete i säkerhetskritiska miljöer.
God samarbetsförmåga och teknisk bredd.
Teknik & Verktyg
Linux OS
Ansible
Kubernetes
Docker
Python, Bash, PowerShell, Bourne shell
DevOps, CI/CD
Golang, C#, C++
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-7094026a51781e19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9960360